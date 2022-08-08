消費券｜消委會接22宗先買後付平台投訴　消費券使用成熟投訴大減

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】電子消費券第二階段首輪昨日（7日）起發放。消委會總幹事黃鳳嫺今日（8日）在電台節目指，由去年至今，消委會接獲22宗涉「先買後付」服務平台投訴，呼籲市民勿過度消費。

黃鳳嫺又指，由第一次發放消費券至今，當收取消費券時，見到不論支付平台或商戶已很成熟。在首次派發時，消委會當初亦收到400至500宗投訴，但現階段的投訴已很零碎，而針對支付平台的投訴，亦較以前大減。



▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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黃鳳嫺表示，「先買後付」在外國很流行，香港近年亦開始新興。「先買後付」屬服務平台，消費者若使用「先買後付」平台付錢，可收3至4期繳費。倘如期還款，當中不會收取任何利息，否則會被收取手續費。若消費者無經常準時付款，更有機會被封鎖帳號，解鎖時亦要收行政費。

黃鳳嫺指，「先買後付」平台與信用卡不同，目標群主要針對年輕學生、收入或消費能力不高人士、家庭主婦等。而在交易時，交易額通常較低，每次約幾百至2,000元不等。

平台存在風險 無提供客戶服務

黃說，由去年至今，消費委已收到22宗與「先買後付」平台有關的投訴，投訴內容包括銷售手法、法律責任問題等。此外，當消費者欲取消交易時，其退款機制亦時常出現問題，因消費者致電到平台後，往往只得機械人回應，並提供無客戶服務，故可能較難取得退款等。

她強調，平台亦存在都有風險，且小額支付容許分期付款，亦可能令目標客戶慣性使用，導致過度消費。

▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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黃鳳嫺又指，由第一次發放消費券至今，不少支付平台或商戶已很成熟。在首次派發時，消委會當初亦收到多宗投訴，但現階段的投訴已很零碎，而針對支付平台的投訴，亦較以前大減。

她又提醒，當消費者使用消費券時，商戶不得收取最低消費金額或服務費。此外，消費者亦應避免作大額消費或預繳式消費，而使用消費券亦應留意紀錄，當有爭議或投訴時，消費者亦可立即作出反應。