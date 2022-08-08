粉嶺高球場｜環諮會委員批樹林被剷平　土拓署：生態價值低可建屋

粉嶺高爾夫球場其中32公頃用地預期明年9月歸還政府，政府擬將最北端的四分一用地興建1.2萬公營房屋，將會砍代近千棵樹木，城規會早前已就方案「開綠燈」。惟擁有高球會會籍的行政會議召集人葉劉淑儀昨日（7日）卻對擬議發展表示反對。



環境諮詢委員會今日（8日）開會審議粉嶺高球場的環境評估報告，委員質疑當局在設計布局上無遷就樹木的位置，致近千棵樹木將被砍伐，亦憂慮當局日後會進一步「踩入」生態價值較高的其他分區。



土木工程拓展署代表回應指，即使將高球場的環評報告納入考慮，擬議發展的區域的生態價值仍是相對較低，而現時的設計布局和樹木調查僅屬初步階段，日後向立法會申請撥款時便會提交詳細報告。



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土木工程拓展署總工程師鍾永康在會上簡介環評報告時提到，擬議發展公營房屋的分區1，即最北端的11公頃土地，並無紀錄到具保育價值的動植物，生態價值相對較低，故評估該區的生態價值為「低至中度」。

鍾續指，即使粉嶺高球會提交的最新環評研究顯示，可尋覓到有保育價值的動植物較多，但對當局評定的生態價值並無改變，而以往在生態價值被評為中度的土地發展亦是常有做法，故認為在「低至中度」的分區1建屋符合當局以往的要求。

環境諮詢委員會開會審議粉嶺高球場的環境評估報告。（梁鵬威攝）

委員促重整大廈分布格局 避免斬千棵樹

環評報告提到，會向擁有混合林地和林地的分區1「開刀」，只會保留混合林地和267棵樹，約34棵建議移植，餘下954棵樹則建議移除，而損失的林地僅佔整體高球場的1.7%。

多名委員批評當局在公營房屋的布局上墨守成規，堅持採取蝴蝶形的設計，未有遷就林地的樹木，令第4座直接「踩住」林地，令近千棵樹木將面臨被砍伐，促請當局將第4座向南移便可避開斬樹的生態危機，又批評當局並無詳細的生境保育及補償方案。

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委員憂政府未來「踩入」生態價值較高分區

鍾永康回應指，房屋署的建屋布局設計仍是初步階段，而項目預料最快2024年動工，故現時的環評和樹木調查亦只屬初步評估，預料本年底會做多一次詳細樹木調查，屆時會更詳細列明將會砍代的樹木品種、位置和數量等資料，有關報告日後可在立法會財委會可審閱。他又強調環保署作為環境保育的「捍衞」部門，會有嚴謹審批程序。

另外，又有委員質疑，當局稱分區1除生態價值相對較低外，又以分區1已發展停車場、職員宿舍等，而鄰近地皮已發展為由，在該區大興土木，憂慮當局會日後會再以此為藉口，「踩入」生態價值較高的分區2至4大興土木。

鍾永康則指，分區1和分區2中間有「山仔」，上面有小樹林，認為只要有適當布局，便不會影響到其他分區，而塱原濕地附近一帶亦已陸續發展，對濕地亦無太大影響，因此認為擬議的公營房屋發展對環境的影響亦不大。

翻查環保署5月發表的環境評估研究報告，研究將該址分為4個區域，當中分區2及3有重要性哺乳類動物的記錄，例如豹貓、小印度靈貓，後者北端更靠近安圃的林地；而分區4亦存在受保護物種土沉香、瀕危物種水松（Glyptostrobus pensilis），並有沼澤和沼澤林地。因此，分區2至4的生態價值被評為中等，或中至高等。

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報告認為，考慮到現有運輸基礎設施、交通連接性、鄉村環境和細長地形，預料分區2至4 的房屋發展潛力受到限制。

惟位於該區最北端的分區1，報告認為其生態價值相對較低，故建議在該區發展房屋發。不過，分區1亦擁有林地及混合林地，報告建議實施緩解措施，例如補償約5.1公頃的林地種植等，以減少棲息地損失所造成的影響。

報告列出暫定實施方案的概要，當中透露擬分5個階段發展。根據資料所示，公共房屋、學校、相關道路、基礎設施工程料最遲在2029年完成。然而，位處分區2至4的康樂及保育範圍，則未有明確時間表，只稱「有待進一步檢討」。