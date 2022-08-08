確診大廈︱增2378幢涉寶翠園、泓都2座　萬麗海景酒店等4酒店上榜

衞生署今日（8日）更新確診大廈名單，過去14日有10,804幢大廈曾出現確診者，2,378幢為新增大廈。新增大廈當中以元朗區217幢佔最多，另外沙田區亦增216幢，而東區、觀塘區及西貢區則分別增198、196及194幢緊隨其後。



新上榜住宅當中，包括不少豪宅，例如中西區的殷然、浚峯、曉峯閣1座、寶翠園2與3座、泓都2座等。另外有17幢紀律部隊宿舍及4幢酒店上榜，當中包括香港九龍維景酒店及萬麗海景酒店。



確診大廈名單有1.08萬幢

根據今日的確診大廈名單，名單上共有10,804幢大廈，2,378幢為新上榜。中西區的上榜大廈當中，包括了Castle One by V、泓都2座、南里壹號、柏道二號、盈峰一號、殷然、浚峯、嘉兆臺3座、綠意居、慧苑B座、樂信臺3座、曉峯閣1座、寶翠園2與3座等。

元朗區新增最多 Yoho系多幢上榜

18區當中，以元朗區新增最多，有217幢，包括Grand Yoho 1、3與9座、Park Yoho Genova 17座、Milano 32B座與Napoli 23B座、Yoho Midtown M2、M7與M8座，以及天恒邨恒卓樓、恒健樓、恒富樓、恒貴樓、恒滿樓、恒翠樓、恒樂樓、恒輝樓及恒麗樓9幢大廈，尚有朗峰園1座與2座、溱柏1、5與8座等。

沙田第一城再多9幢有新患者

另外，沙田區亦增216幢，僅少於元朗區一幢，新增大廈當中包括天宇海3B與5B座、名城1期2、5座、2期1、3、5座與3期1、3座、沙田第一城1、4、5、9、13、21、31、39與47座、海典居8座及嵐岸2座、5座與7座等。

新增確診大廈當中，包括了17幢紀律部隊宿舍及4幢酒店，紀律部隊宿舍當中包括奧卑利街已婚警察宿舍、荔景紀律部隊宿舍2、3座、薄扶林消防官員已婚宿舍等；而新增酒店則為香港九龍維景酒店、萬麗海景酒店、香港康得思酒店及海灣軒海景酒店。