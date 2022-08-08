粉嶺高球場｜環評報告遇攔路虎押後表決　環諮會主席：委員有疑問

粉嶺高爾夫球場其中32公頃用地預期明年9月歸還政府，政府擬將最北端的四分一用地興建1.2萬公營房屋，將會砍伐近千棵樹木，城規會早前已就方案「開綠燈」。惟新一屆政府上場後，陸續有具社會地方人士謀求「翻案」，推倒收地建公屋計劃。



環境諮詢委員會今日（8日）開會審議粉嶺高球場的環境評估報告，有委員與官員爭辯。在上屆政府進行「土地大辯論」時任土地供應專責小組主席的黃遠輝為現任環諮會主席，他會後表示，目前的數據無法解答委員疑問，但不想匆匆通過或否決環評報告，故決定等待環保署等提交補充資料後再另覓時間商議。



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土拓署：並無紀錄到具保育價值的動植物

土木工程拓展署總工程師鍾永康在會上簡介環評報告時提到，擬議發展公營房屋的分區1，即最北端的11公頃土地，並無紀錄到具保育價值的動植物，生態價值相對較低，故評估該區的生態價值為「低至中度」。

鍾續指，即使粉嶺高球會提交的最新環評研究顯示，可尋覓到有保育價值的動植物較多，但對當局評定的生態價值並無改變，而以往在生態價值被評為中度的土地發展亦是常有做法，故認為在「低至中度」的分區1建屋符合當局以往的要求。

委員：當局並無詳細生境保育及補償方案

多名委員批評當局在公營房屋的布局上墨守成規，未有遷就林地的樹木，令近千棵樹木將面臨被砍伐，又批評當局並無詳細的生境保育及補償方案。又有委員質疑當局稱分區1除生態價值相對較低外，又以分區1已發展停車場、職員宿舍等，而鄰近地皮已發展為由，在該區大興土木，憂慮當局會日後會再以此為藉口，「踩入」生態價值較高的分區2至4大興土木。

環境諮詢委員會開會審議粉嶺高球場的環境評估報告。（梁鵬威攝）

黃遠輝：目前的數據無法解答委員疑問

環諮會主席黃遠輝會後表示，粉嶺高球場發展計劃項目複雜，牽涉相當多範疇，目前的數據無法解答委員疑問，包括數據未有涵蓋所有動物物種的棲息時間，但不想匆匆通過或否決環評報告，「預先通過都係唔適宜」，故決定等待環保署等提交補充資料後再另覓時間商議。

他又指，委員會須於8月28日限期前完成審批環評報告，故下次會議將於限期前舉行，現階段難言環評報告會否通過，強調要再檢視有關數據，尤其是環境影響的部份，才能下決定。

環境諮詢委員會主席黃遠輝指，粉嶺高球場發展計劃項目複雜，牽涉相當多範疇，目前的數據無法解答委員疑問。（資料圖片/孔繁栩攝）

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近日陸續有人提出反對政府收回粉嶺高球場興建公屋計劃，包括擁有高球會會籍的行政會議召集人葉劉淑儀，她昨日（7日）對擬議發展表示反對。