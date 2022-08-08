隔離酒店改「3+4」　安心出行加「紅黃碼」　Q&A構最新檢疫安排

政府正式公布縮減抵港人士檢疫期，由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，即3日在檢疫酒店、然後4日家居醫學監測，並在安心出行引入「紅黃碼」。新措施會針對甚麼人士？有甚麼要注意？如已預訂7日酒店應如何處理？持「紅碼」或「黃碼」有甚麼限制？本文將逐一解答疑問。



Q：新措施「3+4」酒店檢疫及「紅黃碼」何時實施，適用甚麼人士？

A：政府公布，新措施由8月12日起生效，適用於海外或台灣抵港旅客，不會影響一般市民，行政長官李家超強調，暫無計劃擴展至密切接觸者。

Q：檢疫酒店檢疫期改為「3+4」，會如何進行？

A：「3」是指旅客抵港後入住酒店隔離3天，「4」是指隨後4天進行家居或一般酒店醫學監測。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

Q：4天的醫學監測期間，可以外出嗎？

A：可以，但不能進入疫苗通行證有主動審核的表列處所，即食肆、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身中心、遊樂場所、美容院、派對房等。此外，亦不能進入安老院、殘疾院舍、學校、指定醫務處所。外出時，相關人士亦不能進行任何除罩活動。

Q：4天的醫學監測期間，可以返工嗎？

A：可以，雖然「黃碼」人士不得以顧客或訪客身份進入表列處所，但在該等處所上班、上學及在指定醫療處所接受服務的「黃碼」人士不在「疫苗通行證」限制之內，但需視乎僱主或負責人有否就個別處所按自身需要訂立額外規定或要求。

換言之，若「黃碼」人士是該等處所的員工、教職員或學生，如處所或校方無額外限制，他們可以在醫學監察期間上班、上學。需要在指定醫療處所求診或接受治療的人士亦不會受限，但探訪者、陪診者或照顧者不可以是「黃碼」人士。「黃碼」人士在相關處所必須嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩。

Q：入境檢疫改為「3+4」，如何計日子？

A：按政府最新說法，入境入士第抵港是「Day 0」，完成核酸檢測才會視為檢疫的首日、即「Day 1」。抵港人士在檢疫首三日、即「Day 1」至「Day 3」在酒店檢疫，至「Day 3」的中午時份會視為完成整個酒店檢疫期，可自行離開酒店回家，進行4日家居醫學監察。

7月25日，政府公布，新增兩項自費點對點交通服務，供抵港人士從機場前往指定酒店。（蘇煒然攝）

Q：已預訂7日酒店檢疫人士應如何？可以獲得退款嗎？

A：政府指，已預訂7日檢疫酒店的人士，可持原有訂房文件登機及入機，符合所有檢測要求後，即可在抵港檢疫的第3日（Day 3）中午離開酒店；而已入住酒店的檢疫人士，如果在8月12日時已經過3日檢疫期，在獲得陰性檢測結果後，可分批提早離開酒店，酒店會安排退還第4日至第7日酒店房錢。

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Q：「紅黃碼」是甚麼？

A：「紅黃碼」是向所有入境入士派發，所有海外/台灣抵港人士，會預設獲發「黃碼」，並須更新安心出行應用程式。黃碼人士在4天家居醫學監察期，可以外出但不可參與除口罩活動，例如堂食等，亦不可到訪院舍及學校、醫務診所等；所有入境後檢測陽性者，會獲發「紅碼」，期間要遵守隔離指令，不得外出，政府提醒如被掃描到「紅碼」，有會紀錄跟進。

Q：「紅黃碼」生效時間多久？

A：「黃碼」人士在完成「3+4」檢疫及居家醫學監察期後，便會在安心出行程式上轉為「藍碼」，即活動不會再受任何限制。「紅碼」人士則按一般確診人士的隔離指引，即曾接種疫苗者在確診第六及第七天連續兩日快測陰性後，第八日便可自由活動，解除紅碼。

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Q:安心出行需要更新到最新版本嗎？

A: 「安心出行」 需要更新至最新的 3.4 .0版本，才能顯示符合最新政府防疫要求的二維碼。