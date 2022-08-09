粉嶺高球場｜團體指發展已經通過土地大辯論　提反對需充足理據

政府計劃收回粉嶺高球場32公頃土地發展，當中9公頃用作興建1.2萬個公營房屋，惟近日再現阻力，其中行政會議召集人葉劉淑儀曾指，局部收回高球場是上屆政府決定，現屆政府應審慎考慮。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉今日（9日）在電台節目中指，收回的32公頃用地中，並非全部用作建屋，相信已兼顧球場的原有生態，而發展郊野公園邊陲、明日大嶼等，均同樣對生態有影響。他又指，發展高球場曾經歷「土地大辯論」的5個月諮詢，故認為若要有不同說法，必定要有充足理據說服大家。



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招國偉說，目前高球場發展方案可建1.2萬伙公營房屋，供3至4萬人居住。而高球場發展亦已納入長策目標的計算內，一年供應亦佔約長策目標一半單位。他認為，若最終高球場不宜發展，須有替代方案。

雖然現已有北部都會區等發展計劃，但招國偉認為，北部都會區目前仍未有時間表，暫未知何時可增加供應。相反，高球場用地屬於短中期的土地選址，「睇唔到兩者之間個矛盾性係邊，係咪有一就唔可以有二？」

環境諮詢委員會昨日開會審議粉嶺高球場的環境評估報告。（資料圖片／梁鵬威攝）

招國偉又指，當年土地大辦論經過5個月的諮詢，最終建議優先推行8個土地選項，而屬於高球場的私人遊樂場地契約用地亦正屬其中一項建議。他說，若今天要有不同說法，必定要有充足理據說服大家。

他認為，除了要聆聽某部份的聲音外，政府亦需聽取社會其他聲音，建議有需要重新諮詢。

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所有發展項目都會面對生態問題

招續指，收回的32公頃用地中，並非全部用作建屋，當中只發展9公頃，相信已兼顧球場的原有生態，「睇唔到現階段點解有推倒重來嘅說法。」他又強調，發展郊野公園邊陲、明日大嶼等，都會對生態有影響，直言若談及生態價值，所有發展項目都會遇到同一問顯，故不太同意有關說法。

他亦指，聽到發展高球場的地區意見，包括交通的考慮等，故對減少密度等建議持開放態度，但直言暫看不到有衝突理據不能建屋。