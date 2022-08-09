強制檢測｜太安樓、海逸豪園等43處所上榜　另涉志蓮日間護理中心

本港疫情持續，醫務衞生局今晚（9日）發出最新一份強檢，再有42幢大廈及1間日間護理中心上榜，其中3幢大廈因污水陽性上榜，其餘則因有確診者居住或曾留上榜。



曾有確診者居住大廈中，涉及北角和富中心9座、北角維多利中心3座、紅磡海逸豪園19座、大角咀港灣豪庭3座及深井碧堤半島9座等中產屋苑或豪宅；「掃街」熱點西灣河太安樓也榜上有名。鑽石山志蓮中心地下的志蓮日間護理中心也被納入強制檢測名單。



▼8月9日強制檢測公告▼



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觀塘區重災 共6幢大廈上榜

39幢涉有確診者居住的大廈中，觀塘區屬重災區，共6幢上榜，包牛頭角淘大花園B座及L座、觀塘月華街40號萬福大廈、九龍灣彩興苑彩薈閣及彩萱閣等。其次為東區，共5幢大廈上榜，包括柴灣新翠花園3座、柴灣小西灣邨瑞富樓、西灣河筲箕灣道57至87號太安樓。另外沙田區亦有4幢上榜，包括馬鞍山利安邨利盛樓、馬鞍山錦英苑錦義閣、大圍恒峰花園1座及大圍豐盛苑華盛閣。

北角和富中心、維多利中心同上榜

上榜大廈中，北角和富中心9座、北角維多利中心3座、紅磡海逸豪園19座、大角咀港灣豪庭3座及深井碧堤半島9座等，屬於中產屋苑或豪宅，根據地產網站示，視乎實用面積大小，上述大廈部份單位可售至1,000萬元以上。

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3大廈涉污水陽性 包括俊宏軒4至5座

另有一間日間護理中心上榜，為位於鑽石山志蓮道5號志蓮中心地下的志蓮日間護理中心，所有曾在8月1日至8月9日，在該中心逗留超過1小時的人士均須進行檢測。

此外，有3幢大廈因涉及污水陽性上榜，包括天水圍俊宏軒4至5座，以及荃灣梨木樹二邨4座。

政府表示，明日（10日）將於愉景灣社區會堂增設流動採樣站，另因應部分流動採樣站於今日三號熱帶氣旋警告信號生效期間下關閉，位於薄扶林華富（二）邨、鴨脷洲邨及黃大仙天宏苑的流動採樣站明日繼續運作，位於深井碧堤半島及荃灣梨木樹邨的流動採樣站則會延長服務日期至8月11日（星期四）。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月9日）▼



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3號風球室外流動採樣站關閉 8號風球所有檢測中心關閉

由於天文台現發出3號風球，如果3號強風信號或紅色暴雨警告信號正生效，位於室外的流動採樣站將會關閉；在8號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效期間，則所有流動採樣站連同社區檢測中心均會關閉，故檢測服務的安排如有變動，以現場公布為準，市民亦可留意政府的相關新聞公告。

至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。