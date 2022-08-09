確診大廈︱涉寶翠園、御龍山等　JW萬豪酒店上榜

衞生署今晚（9日）更新確診大廈名單資料庫，共有10,785幢上榜，2,207幢為新增大廈。18區當中以沙田區新增218幢最多，其次元朗區新增213幢大廈，而觀塘區則新增207幢。



今日的新上幢大廈當中亦包括不少豪宅，例如中西區的寶翠園6座、帝后華庭3座，以及沙田區的嵐岸5座、帝堡城7座、御龍山2、5與10座等。



根據今日的確診大廈名單，名單上共有10,785幢大廈，2,207幢為新上榜。中西區的上榜大廈當中，包括了Cloudridge A 座、俊景閣、寶翠園6座、帝后華庭3座、康威園、御景臺、栢詩苑、珍珠閣A座、盈峰一號、金陵閣A座、蔚庭軒及蔚皇居等。

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沙田區增218幢屬18區之冠

18區當中，以沙田區新增最多，有218幢，包括名城1期1、2座與3期1座：富安花園8、9、12、16與17座；嵐岸5座；帝堡城7座；御龍山2、5與10座；沙田第一城2、9、15、17、21、23、25、29、31、38、39座共11幢樓；海濤居4與5座及溱岸8號5座等。

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元朗Yoho系又多數幢上榜

另外，元朗區亦增213幢，僅少於元朗區5幢，新增大廈當中包括Grand Yoho 3座、Park Yoho Genova 12、30A、Milano 36A、Napoli 27B座、Yoho Midtown M9座、Yoho Town 6、8座、尚城7座、尚悅8、12座、映御2座、溱柏6座等。

新增確診大廈當中，包括了18幢紀律部隊宿舍及5幢酒店，新增紀律部隊宿舍包括順利紀律部隊宿舍2、6、7座、屯門湖康警察宿舍2座等；新增酒店分別為香港JW萬豪酒店、郵輪酒店、海澄軒海景酒店、都會海逸酒店及嘉湖海逸酒店。