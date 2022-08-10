5歲女童虐殺案　生父繼母指審訊不公求推翻謀殺罪　法官即時駁回

五歲女童Z在家被虐待數月，更被其生父拋高至頭撞天花板後翌日死亡，從而揭其8歲兄亦X曾受虐，生父及繼母經被裁定謀殺罪成，判囚終身，同住的繼外婆亦虐兒罪成囚5年，3人不服裁決，今(10日)向上訴庭陳詞，其代表律師指原審法官作引導時，未有著陪審團逐件事件考慮，惟上訴庭的法官卻指，女童在一段時間內，不但未獲足夠食物，受了傷又無人帶她求醫，全部需一併考慮，不能視作個別事件，即時駁回3人上訴，全部維持原判。



官重申10年最高刑罰未反映嚴重性

法官薛偉成亦指，他在2018年處理另一宗案虐兒案時，已曾提出現時虐兒罪最高刑罰僅囚10年，屬不理想，亦未能反映罪行的嚴重性，認為有關法例應改革。律政司代表回應稱，法改會已提倡新法例，修訂仍在進行中，並稱會向部門反映。

案發經過。(詳看下圖)

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繼外婆亦虐兒罪成囚5年

三名上訴人：小兄妹的生父、繼母和繼外婆(即繼母的母親)。父親和繼母被裁定於2018年1月6日謀殺女兒Z，他們亦在案件開審前承認兩項殘暴對待兒童罪，二人除謀殺罪囚終身，虐兒罪亦判監9年半；繼外婆則被裁定兩項殘暴對待兒童罪成，指她於2017年8月10日至2018年1月6日，忽略當時8歲的男童X，及當時5歲的女童Z，判監5年。

辯方認為應以循序漸進方式考慮

資深大律師蔡維邦代表生父和繼母時稱，案件涵蓋時間達五個月，期間發生很多事情，包括掌摑Z和籐條虐打等，因應案件的情況，認為原審法官在引導陪審團時，應著他們採取一個「循序漸進」的方式，即先考慮事件有否發生，若有發生，與那一名被告有關，以及相關行為是否引致Z死亡。

生父繼母案發期間的通訊語錄。(詳見下圖)

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官反駁涉多次虐待難言單一事件導致

法官薛偉成即反駁說，原審法官向陪審團時有列出控罪的元素，認為其引導並無不妥，又指本案涉及多次虐待行為，難以確認單一行為導致Z的死亡；另一法官潘敏琦亦指，Z在該段時間，不但未獲足夠食物，受了傷亦無人帶她求醫，所有事情需一併考慮，不能只考慮個別事件。

辯方認為不應讓陪審團知虐待X的證據

蔡續指，生父和繼母承認殘暴對待兒童X，在謀殺罪的審訊中，不應讓陪審團得知兩人殘暴對待X的證供，應分開處理，避免對生父和繼母造成負面影響。惟法官潘敏琦問及，辯方在原審有否就此申請，蔡承認沒有。

繼外婆稱衣服掩蓋孩子的傷勢

繼外婆的代表大律師則指，繼外婆案發時不是對兩童被虐待完全知情，又指繼外婆並非負責照顧小兄妹，她工作後晚上9時許才回家，案發時期亦需照顧其病母，事件在冬天發生，兩童身上的傷勢被衣物遮掩，不易察覺。

官反駁亦有傷勢在頭部

惟法官潘敏琦即反駁稱，繼外母的母親於2017年11月去世，虐待行為持續至2018年1月，兩童部份傷勢在頭部。法官們聽畢陳詞後，即時駁回上訴。生父和繼母亦放棄判刑上訴。

案件編號：CACC89、CACC97/2021/2021

女童Z生前的畫作及手寫字。(詳看下圖)