有嬰兒吃魚即紅腫現麻疹　中大醫學院研究：鯇魚較三文魚易致敏

不少人患有魚類過敏，中大醫學院研究發現，港人喜愛進食的淡水魚較易致敏，其中鯇魚更是過敏主要源頭，有患濕疹嬰兒吃魚後，臉頰及嘴唇敏感紅腫，全身出現麻疹，家長為其戒魚免禍，但導致營養不良，體型較同齡小孩偏瘦。研究團隊亦從鯇魚中鑑定出新致敏原「小清蛋白Cten i 1」，有助提升診斷準繩度。研究結果已於國際期刊發表。

中大兒科專家表示，本港有約2000至3000名18歲以下兒童有魚類過敏，但患者未必需要完全戒食，可經臨床診斷協助選取合適魚類品種進食。

中大醫學院研究發現，鯇魚為過敏主要源頭，亦從鯇魚中鑑定出新致敏原「小清蛋白Cten i 1」有助提升診斷準繩度。（陳淑霞攝）

中大醫學院兒科學系教授梁廷勳表示，魚藴含重要營養，例如蛋白質及Omega 3，對兒童成長非常重要，由於國際研究較少涵蓋華人想吃的魚類品種，研究團隊遂於過敏測試加入淡水魚，並招募了28名曾經在食用魚類後兩小時內出現過敏反應人士，參與「雙盲對照口服激發測試」，參加者被隨機分配分別進食含有鯇魚、三文魚或安慰劑成分的試食品，每次試食相隔最少48小時，為期3天。

不少人患有魚類過敏，中大醫學院研究發現，港人喜愛進食的淡水魚較易致敏，其中鯇魚更是過敏主要源頭。（陳淑霞攝）

研究發現，20名參加者中，14人對鯇魚過敏，但只有1人對三文魚過敏呈陽性反應，中大醫學院表示，研究顯示華人魚類過敏患者普遍對部分魚類品種出現耐受性，即一些對鯇魚過敏患者，可食用三文魚或其他品種魚類，反之亦然。

研究團隊繼而聚焦研究鯇魚的致敏性，團隊共招募69名對鯇魚過敏人士，結果顯示，鯇魚的特異性IgE水平，較鱈魚和三文魚高，即代表會衍生較高致敏反應，亦從其小清蛋白鑑定出帶有最高IgE水平的Ctenil，研究亦反映，三文魚小清蛋白Sal s 1具最低致敏性。

何太女兒是魚類過敏患者，她憶述，女兒8個月大時首次食魚，「外公只係用筷子夾咗少少魚」，已出現嘔吐反應，亦哭個不停，身體出現紅腫，需要即時送院治療。何太續指，以為女兒濕疹，曾轉奶粉亦未見好轉，得悉女兒有魚類過敏後，已不敢餵食魚類，「之後飲咗好少魚湯都會嘔。」以為「禁魚」便會無事，但她指某次吃飯後，女兒同樣出現異樣，「先發現原來外傭煎魚後，用同一鑊剷炒菜。」女兒現時8歲，經長期治療後，已可進食三文魚，「佢好鍾意食，連汁都撈埋。但其他魚就暫時唔敢試。」

何太(右)女兒是魚類過敏患者，首次吃魚後，臉頰及嘴唇敏感紅腫，全身出現麻疹，經診療後現時已可進食三文魚。（陳淑霞攝）

中大醫科學系臨床講師梁詩彥醫生指，於急症嚴重個案中，魚類過敏與海產位列食物過敏榜首，有統計顯示，本港有2000至3000名18歲以下兒童有魚類過敏，症狀方面，「有啲小朋友，掂到少少蒸魚汁已經觸發過敏反應」，輕則喉嚨痕癢、嘴唇腫脹，嚴重者身體會出現麻疹 、哮喘呼吸困難，甚至休克，最嚴重甚至可致命。她又提到，魚類過敏與牛奶或蛋不同，未必會於長大後「斷尾」，「比較難搞。」患者倘完全不能進食所有魚類，亦可以按營養師建議，進食其他肉類例如豬、雞、豆類、奶類等補充蛋白質，但需視乎個人狀況而定。

中大醫學院兒科學系教授梁廷勳則指，港人常吃的淡水魚大部分屬於致敏性，其中鯰魚、紅衫魚、龍躉更位列最易致敏的三甲位置，他提醒，進食前需要小心，亦要視乎有否高危因素，包括濕疹等。