6個月至3歲幼嬰可接種科興　楊何蓓茵：首周2200嬰幼兒打針

政府早前降低新冠疫苗接種年齡至6個月至3歲的幼童，8月4日起，嬰幼兒可打科興疫苗，復必泰疫苗「BB版」則政府仍與藥廠洽購中。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（11日）在電台節目中指，嬰幼兒開打科興已一周，首周有2200名6個月至3歲幼童接種。她強調，過去有兒童感染新冠肺炎後出現嚴重併發症或死亡，希望最終嬰幼兒的接種率可多於5至6成。



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楊何蓓茵指，除了社區疫苗接種中心外，嬰幼兒亦可在私家診所、學校打針，當中有45%的嬰幼兒到私家診所接種疫苗。

她又指，為方便市民，下周一起，衛生署轄下的母嬰健康院，會為使用常規服務的幼童接種科興疫苗，毋須預約；而原本只可接種復必泰的接種站，亦可為嬰幼兒接種科興疫苗，包括港鐵青衣站社區疫苗接種中心、兒童醫院，明起將接受預約。

此外，她稱在一周內，已有兩間學校進行外展服務，而不少學校準備放暑假，當局正準備復課後推外展接種，預計可吸引更多家長或嬰幼兒接種。

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過去有兒童感染新冠肺炎後出現嚴重併發症或死亡，她形容令人難過，故家長不應遲疑，應盡早安排子女接種疫苗。政府的目標是「應打盡打」，希望最終嬰幼兒的接種率可多於5至6成，又重申政府正向復必泰藥廠商討購買幼兒配方。

每日平均有幾十名長者登記到戶接種

至於長者疫苗到戶接種服務，楊何蓓茵指至今已有3.4萬名長者接受服務，每日平均有幾十名長者登記。此外，每日亦有約60至100名的80歲以上長者，前往社區疫苗接種中心、私家醫生接種疫苗。

她認為，上述數目「有希望」，相信只要多做解說，80歲以上長者亦會願意打針，故到戶接種服務仍會繼續。

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