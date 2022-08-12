天水圍醫院糖尿病專科護士診所推出遙距診症　一年逾80名病人參與

疫情持續逾兩年半，令市民進出醫院受限，加上可免卻應診周居勞動之苦，令遙距診症日漸流行。醫管局近年亦透過手機應用程式「HA Go」推出相關服務，天水圍醫院糖尿病專科護士團隊更成首批透過「HA Go」提供遙距診症的診所服務，由2021年7月起試行至今年8月，有83人次進行視像診症。醫管局指會考慮病人的臨床情況決定診症方式，遙距診症亦不是取代親身覆診，而是為病人提供多一個選擇。



現時全港約有七十多萬人患有糖尿病，是香港主要慢性病之一。天水圍醫院糖尿病專科護士團隊，透過遙距診症，以線上形式替病人覆診和跟進情況，及提供糖尿病教育資訊，病人可利用「HA Go」進行登記及繳費，即可在家中或辦公室，透過螢幕與專科護士進行視像會面覆診，無需親身到醫院。

博愛醫院天水圍醫院糖尿病副顧問護師周妙芬指出，糖尿病科遙距護士診所服務的病人年齡介乎27至83歲，遙距診症節省病人來往醫院的時間，有助行動不便者，同時亦減低因外出而染上新冠肺炎的風險。遙距診症亦較彈性，可遷就需進行腹膜透析等療程的病人的時間。

遙距診症只服務身處本港的病人，且並非適合每位病人，醫護人員會考慮病人的臨床情況提供合適意見，遙距診症不是取代親身覆診，現時天水圍醫院糖尿病專科只有提供遙距護士門診，要看醫生仍需病人親身前來醫院。

「HA Go」會提醒病人的預約，當到預約時間，系統會提醒預約者並開放視像會面。天水圍醫院設有專用房間進行遙距診症，房間內設有兩個大螢幕，同時顯示病人的視訊、個人資料和病歷紀錄。房間亦設有隔音窗簾，確保問診期間不被干擾。

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曾小姐是其中一位使用遙距診症服務的病人，在九龍灣工作的她，以往每次覆診都需請半日假，再以一個多小時的車程到天水圍應診，其後經專科護士推介，獲安排透過「HA Go」視像會診，現時已進行過五次。她認為遙距診症十分便利，節省不少時間，使用上亦毫無難度，流程簡單易明。

醫管局醫療信息主管彭育華指出，現時已有15間醫院試行「HA Go」遙距醫療服務，包括13個專科、專職醫療和藥物補充診所。病人可透過「HA Go」手機應用程式內預約遙距覆診，並直接於程式內繳付診金，費用與面診相同，只需點按提示訊息即可開始視像會診。「HA Go」亦有提供其他功能，包括過敏和藥物紀錄、化驗報告及自我管理等，有助病人掌握自身的身體狀況。