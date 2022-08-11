八旬無打針染疫婦亡　新確診入院破200長者佔逾半　醫管局籲接種

疫情持續，本港今（11日）新增4,376宗確診，另有一名本身有血壓高及甲狀腺問題、無打針的85歲老婦離世，她上月20日確診，當時並無病徵，醫管局「護訊鈴」服務曾兩度接觸，其身體亦無異常，惟同月28日因無胃口及氣促前往急症室，隨後病情急轉直下，需送入深切治療部，延至昨日不治。

醫管局又提到，近兩日各有逾200個新增確診患者入院，較過去數周增數十人，情況令人憂慮。以今日新增個案為例，逾半均年逾60歲，3歲以下小童則有20多人，醫管局提醒，長者及幼童抵抗力較低，呼籲盡快安排其接種疫苗。



新增個案中，有4,180宗屬本地確診個案，包括1,289宗經核酸檢測陽性，以及2,891宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同196宗輸入個案，即合共新增4,376宗確診，另增一名患者死亡。

現時共有1,542名確診患者留醫，當中210人屬新近入院。昨各增3名危殆及10名嚴重病人，現時累計 21人情況危殆，27人情況嚴重，其中7名危殆病人正於深切治療部留醫。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，近兩日各有逾200個新增確診患者入院，對照過去數周，每日入院數字增加數十人，情況令人擔心。她續說，以今日新增個案為例，超過一半年逾60歲，3歲以下小朋友則有20多人，均屬抵抗力較低人士，感染後死亡機會較高。

醫管局提到，近兩日各有逾200個新增確診患者入院，較過去數周增數十人，情況令人憂慮。(資料圖片)

她提到，根據最新接種安排，5個月大嬰兒已可打針，醫管局轄下50多間門診可預約接種科興疫苗，香港兒童醫院將於下周一（15日）起，亦同可預約。關慧敏呼籲家長切勿猶豫，宜盡快帶子女打針。她提醒，即使病徵輕微均宜求醫，特別是長者或長期病患病人，及早求醫可盡快獲處方口服新冠藥，可防止病情惡化。

醫管局呼籲，應盡快安排兒童接種疫苗。圖為8月4日，土瓜灣美雅幼兒園早上10名幼兒打針情況。（政府新聞處圖片）

死亡個案則再增一宗，涉及一名無打針的85歲長者，患者本身有血壓高及甲狀腺問題，與家人同住。她於上月19日因咳嗽前往普通科門診求診，翌日證實確診，當時因無出現病徵，遂無處方口服新冠藥。醫管局「護訊鈴」服務隨後與其兩度接觸，確認她當時沒有不適或發燒，情況穩定，當時建議其留意身體情況，並已留下聯絡方法。患者隨後於同月28日因無胃口及氣促前往急症室，當時無發燒，但需用氧氣幫助呼吸，隨後轉入內科病房，惟病情急轉直下，需送入深切治療部，並處方抗病毒藥及類固醇，惟其肺部惡化嚴重，延至昨日不治。

關慧敏提到，社區有不少長者無打針或只接種一針，如有病徵，應盡早求醫，因初期雖然或未必有不適情況，但病情可以迅速惡化，促長者盡快打針及求醫。她又指，兒童亦是令人關注群組，呼籲家長應盡快帶他們接種疫苗。

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