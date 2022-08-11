3+4隔離｜台男提早「放監」喜獲4日假期　回港人士促落實「0+7」

政府在本周五（12日）起縮短酒店檢疫期至「3+4」，尖沙咀一間檢疫酒店今早（11日）陸續有檢疫人士獲提早「放監」，有來港工作的台灣人原定下周日（14日）離開，便緊接開工，如今喜獲4日「假期」，可以享受私人時間；有美國回港家長希望進一步放寬至「0+7」，她打算回家後到超級市場買餸，準備未來數日不出戶。



來港打工台男 喜獲假期

從台灣抵港的徐先生從事房地產業務，原定下周日（14日）完成酒店檢疫隔離，今日獲准提早離開酒店，他原本下周展開新工作，如今喜獲數日「假期」，可以有更多私人空間處理個人要務，歡迎政府新措施。

雖然未來數日持「黃碼」不能進入表列處所，但他相信影響不大，認同有需限制所到之處，他以廣東話說，「我覺得可以接受，係合理，呢幾日可以叫外賣，或者叫家人朋友帶食物給我。」

港媽持「黃碼」 擬到超市買餸煮飯

有從美國回港的家長與女兒提早離開酒店，她大讚新措施利民，「依家提早咗3日離開，真係好方便，最好就0日啦！」她稱留意到「黃碼」人士可以到超市，計劃去買餸準備未來數日膳食，認為即使限制出入表列處所，亦沒有問題。