科大研發手機程式　實時顯示確診個案分佈　分析用戶感染風險

疫情持續，確診數字上升，每天均有不少處所被納入強檢名單。香港科技大學團隊研發一款名為「疫地而處」的手機應用程式，以視像形式顯示衛生署公佈的確診大廈分佈，讓市民了解鄰近地區是否有確診者出現的大廈及感染風險，方便安排出行路線。



「疫地而處」應用程式由計算機科學及工程學糸陳雙幸教授領導的五人研究團隊研發，由研發到上架用時約四個月。（李澤彤攝）

「疫地而處」應用程式由計算機科學及工程學糸陳雙幸教授領導的五人團隊研發，由研發到上架用了約四個月。陳指，程式結合大數據及機器學習，將實時顯示全港有個案的大廈。有別於衛生防護中心網站顯示的確診數據，需要用戶自行在地圖上尋找，「疫地而處」應用程式可以透過用戶的實時全球定位功能（GPS），自動顯示附近的確診大廈，以及分析用户的感染風險。

熱力圖按照該地區的個案大廈密度來顯示，冷色（藍色、綠色）表示該地區有較少個案大廈，暖色（橙色、紅色）表示該地區有較多個案大廈。（李澤彤攝）

實時熱力圖取得確診大廈位置

程式內附有實時熱力圖，熱力圖會因應政府發佈的資訊即時更新及進行標示，熱力圖按照該地區的個案大廈密度來顯示，冷色（藍色、綠色）表示該地區有較少個案大廈，暖色（橙色、紅色）表示該地區有較多個案大廈。用戶可以放大或拉遠畫面去查看相關大廈位置。

如用戶想仔細查看大廈位置可以放大畫面，地圖上顯示藍色點則表示該地方是個案大廈。如用戶想查看某地區的個案大廈多寡，則可以拉遠畫面，如畫面上顯示橙色或紅色，就表示該地區有較多個案大廈；如顯示藍色或綠色，則表示該地區有較少個案大廈。用戶可以透過應用程式了解自己出行位置有多少個案大廈，自行評估，有助減低感染風險。

團隊希望可以透過「疫地而處」應用程式，提高用戶的防疫意識。（李澤彤攝）

分析用戶感染風險以手機震動提示

如用戶開啟GPS，應用程式便會以圖表方式顯示過去三日100米內有多少個案大廈以及逗留時間。而用戶開啟鄰近提示，當用戶附近100米內有個案大廈，手機就會震動提示用戶。

應用程式亦會綜合用戶與個案大廈的距離、數量，和逗留時間，分析用戶的感染風險，並以顏色雷達圖標示。顏色雷達圖如顯示紅色，則表示用戶持續與個案大廈距離相近，有高感染風險，建議用戶減少前往高風險地方，並自行監察自己的健康狀況及按需要時進行病毒測試。如顯示黃色，則表示用戶有中感染風險，如顏色雷達圖顯示綠色，則表示低風險。

陳教授表示，日後應用程式亦會根據個人需要而調整和增加個人化功能。（李澤彤攝）

應用程式不會儲存個人資料

為保障個人私隱，使用「疫地而處」應用程式，用戶無需登記。程式亦不會收集個人資料和儲存個人信息，用戶的GPS位置信息也會在使用後立即刪除，所有運算及結果都只會在用戶的手機上進行。

陳稱，日後應用程式亦會根據個人需要而調整和增加個人化功能。他希望透過「疫地而處」應用程式，提高用戶的防疫意識，讓市民在出行時利用程式安排出行路線，了解個案大廈位置，減低染疫風險。應用程式已在Google Play Store及Apple Store上架。