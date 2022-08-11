科大研發手機程式 實時顯示確診個案分佈 分析用戶感染風險
疫情持續，確診數字上升，每天均有不少處所被納入強檢名單。香港科技大學團隊研發一款名為「疫地而處」的手機應用程式，以視像形式顯示衛生署公佈的確診大廈分佈，讓市民了解鄰近地區是否有確診者出現的大廈及感染風險，方便安排出行路線。
「疫地而處」應用程式由計算機科學及工程學糸陳雙幸教授領導的五人團隊研發，由研發到上架用了約四個月。陳指，程式結合大數據及機器學習，將實時顯示全港有個案的大廈。有別於衛生防護中心網站顯示的確診數據，需要用戶自行在地圖上尋找，「疫地而處」應用程式可以透過用戶的實時全球定位功能（GPS），自動顯示附近的確診大廈，以及分析用户的感染風險。
實時熱力圖取得確診大廈位置
程式內附有實時熱力圖，熱力圖會因應政府發佈的資訊即時更新及進行標示，熱力圖按照該地區的個案大廈密度來顯示，冷色（藍色、綠色）表示該地區有較少個案大廈，暖色（橙色、紅色）表示該地區有較多個案大廈。用戶可以放大或拉遠畫面去查看相關大廈位置。
如用戶想仔細查看大廈位置可以放大畫面，地圖上顯示藍色點則表示該地方是個案大廈。如用戶想查看某地區的個案大廈多寡，則可以拉遠畫面，如畫面上顯示橙色或紅色，就表示該地區有較多個案大廈；如顯示藍色或綠色，則表示該地區有較少個案大廈。用戶可以透過應用程式了解自己出行位置有多少個案大廈，自行評估，有助減低感染風險。
分析用戶感染風險以手機震動提示
如用戶開啟GPS，應用程式便會以圖表方式顯示過去三日100米內有多少個案大廈以及逗留時間。而用戶開啟鄰近提示，當用戶附近100米內有個案大廈，手機就會震動提示用戶。
應用程式亦會綜合用戶與個案大廈的距離、數量，和逗留時間，分析用戶的感染風險，並以顏色雷達圖標示。顏色雷達圖如顯示紅色，則表示用戶持續與個案大廈距離相近，有高感染風險，建議用戶減少前往高風險地方，並自行監察自己的健康狀況及按需要時進行病毒測試。如顯示黃色，則表示用戶有中感染風險，如顏色雷達圖顯示綠色，則表示低風險。
應用程式不會儲存個人資料
為保障個人私隱，使用「疫地而處」應用程式，用戶無需登記。程式亦不會收集個人資料和儲存個人信息，用戶的GPS位置信息也會在使用後立即刪除，所有運算及結果都只會在用戶的手機上進行。
陳稱，日後應用程式亦會根據個人需要而調整和增加個人化功能。他希望透過「疫地而處」應用程式，提高用戶的防疫意識，讓市民在出行時利用程式安排出行路線，了解個案大廈位置，減低染疫風險。應用程式已在Google Play Store及Apple Store上架。