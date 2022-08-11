灣仔大榮華結業｜食神梁文韜親證8.28結業　今晚市即爆：算捱得耐

繼百年老店中環蓮香樓不敵疫情結業，另一間歷史悠久的知名酒樓灣仔大榮華圍村菜亦將於本月底結業。有「食神」之稱的元朗大榮華酒樓董事總經理梁文韜（食神韜韜）今午（11日）接受《香港01》訪問時，親證由他主理的灣仔大榮華將在8月28日結業，又稱消息傳開後，分店即接到大量食客訂枱：「好忙，已經唔收Walk in，好多人想嚟回味下，香港人有呢種過癮嘢。」



梁文韜表示，2019年社會運動到新冠疫情來襲兩年多，均嚴重影響灣仔大榮華業務，只好及早通知結業消息，希望最後可做到「十全十美」，並形容灣仔大榮華「算捱得耐」，灣仔店員工將全部遣散，強調員工大多年邁有積蓄，不需擔心生計，料會退休享清福。至於疫情後會否捲土重來，他則指：「都要退休喇、係時候退休休息。」至於元朗大榮華酒樓托賴街坊支持，業務不受灣仔店結業影響。



灣仔大榮華圍村菜貼出告示指將於8月28日結業。（歐陽德浩攝）

結業消息傳出訂單爆滿 梁文韜：香港人有呢種過癮嘢

資深傳媒人汪曼玲日前分享多張與梁文韜聚會照片，透露灣仔大榮華將於月底結業，並稱梁感嘆疫情下「生意唔好、出唔到糧、地下舖又冇人租，語氣不盡欷歔！」梁文韜今午接受《香港01》電話訪問時，亦確認有關消息，稱灣仔大榮華將在8月28日正式結業，消息一傳出後，獲大批食客捧場，現時訂枱情況爆滿，不接受散客，「訂單滿哂，好多人訂，想回味下，香港人有呢種過癮嘢。」

社會事件及疫情雙重夾擊 每枱人數限制減家庭聚會

他表示，2019年反修例運動及新冠疫情雙重夾擊之下，之後又要配合限聚令、晚市禁堂食等措施，強調酒樓大多做家庭客，惟目前仍有每枱人數限制，故家庭聚會亦有所減少，嚴重影響灣仔大榮華生意。他指出，尤其灣仔屬於商業區，疫情下不少食客已習慣晚市回家吃飯，不在外面消費，幾乎單靠午市支撐。

店址屬家族物業 梁文韜嘆租戶退租 無法補貼大榮華

梁文韜更稱，灣仔店址屬家族物業，業務一般靠樓下舖位租金補貼，惟有租戶去年因疫情退租，舖面已空置一年，上月再有兩租戶稱要退租，「無咗呢條水喉，點支持到？點搞？」他指近日有不少人對灣仔大榮華舖位感興趣，亦有人上門「睇舖」，已用較便宜價錢租予朋友，但未有透露將經營店舖種類。

疫情、防疫措施問題唔止我哋，係大圍嘅事，附近都有酒樓落閘，好似黃家和同張宇人話齋，起碼過千間食肆執笠，我哋係千間之後，算捱得耐，上一輩有眼光買咗物業頂住。 元朗大榮華酒樓董事總經理梁文韜（韜韜）

灣仔店所有員工遣散 食神韜韜：佢哋可以安心退休

至於員工方面，梁坦言灣仔店員工將全部遣散，但強調毋須擔心員工生計，因他們大多70歲或以上，不賭錢、有積蓄、有物業，兒女亦已長大成人，「可以安心退休，我哋都係賓主關係，佢哋出於有感情先繼續做。」問及疫情過後，灣仔店是否會捲土重來，他稱「政府高官、醫管局個啲都55、60歲退休，翻閹都係做多兩三年，大家都70歲喇，都要退休喇、係時候退休休息。」

元朗大榮華酒樓不受影響。（hatihatano@instagram）

元朗大榮華街坊常撐場 業務如常

大榮華最具知名度當屬元朗大榮華酒樓，梁文韜說，元朗屬於住宅區，情況與灣仔不一樣，不少街坊每日都會幫襯飲早茶，連續13年獲米芝蓮推介，更有多款美食僅一店獨家，甚至有家住西灣河食客亦會特意到元朗光顧，「嘆下茶咁，禮拜就更多啦，唔洗講，有啲客行完山都會過黎飲茶」，並稱托賴街坊舊客支持，元朗大榮華業務如常。