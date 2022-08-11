數碼通今年10月14日終止2G服務　通訊局准重新調配頻譜發展5G

通訊事務管理局辦公室今（11日）宣布，已批准數碼通電訊有限公司（數碼通，SmarTone）於今年10月14日起，全面終止提供第二代流動（2G）服務。數碼通則表示，由於使用2G手機或裝置客戶只佔總體不足1%，且近年流動數據使用量急升，將重新調配頻譜資源，推動5G網絡發展。

數碼通強調，從去年初起，已開始協助受影響客戶將其手機或裝置升級，亦會為未有計劃升級的客戶提供適切安排。



通訊局批准數碼通於今年10月14日起，全面終止提供第二代流動（2G）服務。（資料圖片）

通訊局根據數碼通的綜合傳送者牌照特別條件第10.4條審批是次申請，該局表示，已考慮各項相關因素，包括數碼通現時沒有向任何新舊客戶提供2G服務計劃，受是次終止2G服務影響的客戶，即仍在使用2G手機或裝置，連接數碼通網絡的客戶所佔比例極低，以及數碼通已為受影響客戶提供優惠方案，升級其2G手機或裝置，或為選擇不升級其2G手機或裝置的客戶，提供終止服務安排，並給予受影響客戶充分時間的通知。

另外，通訊局在批准有關申請時，同時要求數碼通在相關網絡關閉前，須維持令人滿意的2G網絡覆蓋。數碼通可將終止2G服務後騰出的頻譜重新調配，提供較新世代的流動服務，讓其客戶享用更先進流動服務，帶來更大網絡容量及更優越功能。

數碼通表示，由於使用2G手機或 裝置客戶只佔總體不足1%，且近年流動數據使用量急升，將重新調配頻譜資源，以推動5G網絡發展。（資料圖片）

數碼通︰10月14日終止2G服務

數碼通今日則發新聞稿指，將於今年10月14日終止旗下2G服務。數碼通表示，因應近年流動數據使用量急升，以及市場對2G服務的需求下降，數碼通將有效地重新調配2G網絡的頻譜資源，以推動5G網絡發展。

數碼通指，截至今年4月，數碼通旗下使用2G手機或裝置的客戶，只佔總客戶人數不到0.1%。自去年初起，已開始協助受影響客戶將其2G手機或裝置，升級至可支援更高世代流動通訊網絡的手機或裝置，亦與現正使用2G設備的企業客戶合作，確保能順利過渡至4G或5G服務。

發言人續說，會繼續協助受影響客戶升級其手機或裝置以享用4G或5G服務，並為未有計劃升級的客戶提供適切安排。客戶查詢可致電：2880 2688。