機場快綫推優惠　8.12至9月底即日來回亞博館只需47元

亞洲國際博覽館今日（10日）公布，由8月12日起至9月底，亞博館將舉辦一系列大型活動，包括大型音樂會、巨星籃球賽、樂壇頒獎禮及工展會等。為配合連串大型活動，亞博館與港鐵推出機場快綫「期間限定」優惠，市民可憑相關活動證明及八達通，以47元乘搭機場快綫即日來回亞博館。



亞博館與港鐵推出「機場快綫47元期間限定優惠」。（亞博館提供）

亞博館表示，8月12日至9月底期間將舉行連串活動，包括「2022工展會購物節」等。而在活動舉行期間，亞博館與港鐵推出「機場快綫47元期間限定優惠」，市民可從香港站、九龍站或青衣站出發，以47元乘搭機場快綫即日來回亞博館。

亞博館指，乘客如由香港站或九龍站出發，必須於入閘前到機場快綫香港站或九龍站的特設櫃台，憑活動證明及八達通換購車票。另外，任何港鐵站來回機場快綫青衣站的港鐵接駁車程亦免費，不過乘客必須使用同一張八達通，即日往返市區與博覽館站，並於博覽館逗留超過一小時或以上。乘客於市區入閘時會被扣八達通單程車費，多收的車費會於回程出閘時自動退回八達通內。