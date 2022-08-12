多名前高官新工曝光　陳肇始返港大做教授　徐德義再任醫管局醫生

政府今年7月換屆，多名問責官員及政治助理離開政府，官員陸績有新工作。前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會今（12日）公布，已就多名前政治委任官員在俗稱「過冷河」的禁制期內的新工作提供意見，當中食物及衞生局（現醫務衞生局）前局長陳肇始重返香港大學擔任教授，與前政務司司長張建宗再續同事緣；前副局長徐德義亦重返醫院管理局，擔任兼職顧問醫生。



陳肇始上月21日起在港大擔任教授，根據委員會意見，她在限制期、即其離開政府一年內，不得作出損害或削弱政府履行職能的表現，亦不會令人有合理理由相信、關注或引致公眾觀感，認為可能會損害或削弱政府履行職能的表現。委員會亦指，擬議聘任不可引起人合理地擔心陳肇始會得到延取報酬或利益；亦不會引致在有充分根據下產生其他負面觀感，而令政府尷尬，聘任亦不可令陳未來僱主在不公平的情況下得到利益而較競爭對手有利。

陳肇始授課不可包含令政府尷尬內容

限制期間，陳肇始工作不可涉或針對政府或醫院管理局的索償、訴訟、索求、法律程序、交易或談判中代表任何人或實體，以及參與有關政府或醫院管理局事宜的游說工作等，授課教材內也不可包含與她作為食物及衞生局局長期間任何相關而可能會令政府尷尬的內容。

至於前食衞局副局長徐德義亦於周一（8日）重回醫管局，擔任兼職顧問醫生，他在加入問責官員團隊前，為醫管局九龍東醫院聯網總監及基督教聯合醫院行政總監。

三位前政助入私人公司任高層

另有三名前政治助理亦已有「新工」，包括商經局長前政治助理馮海容，就任香港上海滙豐銀行有限公司亞太區高級政策經理；發展局局長前政治助理馮英倫任香港航天科技集團業務發展副總裁；勞福局長前政治助理馮興禮任家健實業有限公司營銷總監。