增4439宗確診　多23名3歲以下小童入院　青山醫院群組擴至17人

本港疫情持續，今日（12日）再增4,439宗確診個案，包括217宗輸入個案，另多4宗死亡個案及7人情況危殆。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，今日新增入院個案高企，超過200宗，當中23宗為3歲以下小童，呼籲家長盡快帶6個月大幼兒接種疫苗。



青山醫院一個成人精神病科女病房感染群組擴大，今日再多9名病人及1名員工染疫，現時總共有15名病人及2名員工確診，同病房29名病人列密切接觸者，醫院正調查關連，並會收集環境樣本化驗。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再多4,439宗確診個案，包括4,222宗本地個案，當中1,263宗為直接核酸陽性，2,959宗為快測陽性後經核酸確實，另有217宗屬入個案，來自34個國家，當中7個國家超過10宗以上。英國有35宗、美28宗、印度21宗、泰國22宗、菲律賓20宗、新加坡14宗、澳州14宗。

李立業則表示，現時有1,565名確診病人留院，當中230人為新增病人，再多7人情況危殆、3人情況嚴重，現時有 26名危殆及21名嚴重病人留院，其中9名危殆病人正在深切治療留醫。

他指，今日新增入院個案高企，其中有23人為3歲以下小童，再次呼籲家長應盡快帶6個月大以上幼童接種疫，現時醫管局轄下25間門診均可打針，香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心亦會在下周一（15日）加入。

青山醫院。（資料圖片）

他稱，青山醫院一個成人精神科女病房群組擴大，病房一名護士經員工定期檢測確診，醫院即時為病房病人及職員測試，今日再多9名病人及1名員工確診，連同8月8日11日公布的6名染疫病人，現時共17人染疫，當中兩人為員工。病人已轉送屯門醫院留醫，情況穩定，病房已停收新症，同房29名病人被列要檢疫，醫院正調查個案關連，亦會檢取環境樣本驗，並密切留意員工及病人健康情況。

昨日增4人死亡，包括3男1女，年齡介乎80至82歲：

1)82歲男病人，本身無打針，有高血壓及糖尿病，7月18日在威爾斯親王醫院留醫，X光成片顯示有肺花、肺炎狀，入院後核酸陽性，CT值低於20，有處方瑞德西韋口服藥，7月25日轉院至北大嶼感染控制中心，至26日起情況轉差，一直都要聞高濃度氧氣，延至8月11日凌晨5時離世。

2)81歲男病人，已打3針，本身有高血壓及糖尿病，曾中風，8月4日經博愛醫院急症室入院，本身入院因肉瘡入院，入院後快測陰性惟核酸陽性，CT 值高過30。入院後醫護人員有處方抗生素，其CT值一直超過30，故轉回普通病房，8月11日昏迷不醒、心臟休克，延至早上6時過身。

3)81歲女病人，已打2針，有肺氣腫，經北區醫院內科入院，其腎功能差，疑有尿道炎，其檢測結果時陰時陽，陽性時CT值較高，懷疑是後期感染，至8月8日情況轉差，延至8月11日離世。

4)80歲男病人，已打2針，本身有高血壓、癌症，8月2日入院，之前因新冠肺炎在瑪嘉烈醫院留院，治療後其核酸檢測轉為陰性，上月29日出院。今次入院因氣促、有血氧量跌，X光成片顯示有肺花，CT值線20，心房有氈動情況，其血氧量不能持續，至8月10日轉差，翌日不治。

▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼

