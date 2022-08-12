強制檢測｜政府突擊荔欣苑荔采閣　48人違強檢令　一人遭罰一萬元

民政事務總署公布，葵青民政事務處今日（12日）聯同深水埗警區和衞生署在葵青區荔欣苑荔采閣進行強制檢測公告的執法行動。當局指行動中共檢查約350名受檢人士的檢測報告，其中48名人士違反強制檢測公告，政府已向該批人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中一人發出定額罰款一萬元通知書。



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該署表示，由今日上午約7時30分起，葵青區荔欣苑荔采閣的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠肺炎檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。當局又派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

當局在行動中共檢查了約350名受檢人士的檢測報告，其中48人違反強制檢測公告。當局又強調，會繼續嚴格執法，並提醒所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款一萬元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可罰款五萬元及監禁六個月。