瘧疾︱累計增至97宗 87%非洲幾內亞輸入 27人仍留院
撰文：倪清江
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本港瘧疾輸入個案未停止。衞生署衞生防護中心今日（12日）布，累計錄得97宗個案，當中86.6%、84人由幾內亞抵港，其餘13人由其他非洲地區抵港；現有27名感染瘧疾的病人仍於公立醫院留醫，沒有錄得新增死亡及危殆個案。
▼8月6日 有麗悅酒店住客經救護車送到瑪嘉烈醫院傳染病中心▼
近一周多22宗 無新增死亡及危殆個案
衞生防護中心表示，由7月1日至今日（12日下午2時），中心共錄得97宗外地傳入的確診個案，當中84人由幾內亞抵港，其餘13人由其他非洲地區抵港。上述數字包括由8月6日（下午2時後）至12日錄得的22宗確診個案。
截至今日中午12時，共有27名感染瘧疾的病人仍於公立醫院留醫，衞生防護中心稱沒有錄得新增死亡及危殆個案。
衞生防護中心表示，會繼續採取一系列措施積極跟進有關瘧疾輸入個案，中心連日聯同醫院管理局的醫護人員於香港國際機場，為近日曾到訪幾內亞的抵港人士進行健康篩查，並即時安排懷疑感染瘧疾和有臨床需要的旅客入院接受治療，至於其餘人士會獲安排入住檢疫設施，一旦有病徵會被送往公立醫院接受治療。
發言人表示，上述措施能有效防止瘧疾輸入個案進入社區。瘧疾出現本地傳播的風險非常低，但市民亦應保持警覺，重申現時的藥物可有效治療瘧疾，而香港亦備有足夠藥物，惟及早確診和治療對徹底治癒瘧疾尤為重要。
▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
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