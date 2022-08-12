幼童確診︱3歲以下幼童8月首周610人染疫　飆9倍　推算1/4須入院

香港疫情持續，3歲以下幼童最近兩日入院人數更每日逾20人。根據港大感染及傳染病中心總監何栢良發布的「本港疫情動態」圖表顯示，3歲以下幼童6月初一周的新增個案為63宗，至最新7月31日至8月6日的一周，新增個案已躍升至610宗，較6月初大幅升近9倍。若以該周新增610宗個案推算平均每日87名幼童染疫，若80多名幼童有約20人須入院，即每日有約四分之一幼童入院。



兒科醫生趙長城表示，5歲以下兒童死亡個案約千分之1.2，3歲以下幼童的死亡個案約千分之1.4，3歲以下幼童的嚴重個案比例較5歲以上兒童稍高。



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6月上旬一周僅63幼童染疫 上周增至610宗

根據何栢良發布的「本港疫情動態」圖表顯示，3歲以下幼童在6月5日至11日的新增個案為63宗，隨後6月12日至18日的新增個案已升至110宗。到7月3日至9日的個案已逾200宗，達到234宗，直至7月24日至30日大幅增至431宗，緊接7月31日至8月6日的新增個案已躍升至610宗，相較兩個月前每周的新增個案升近9倍。而其他年齡層，例如3歲至11歲兒童或80歲以上長者的每周升幅則大致平穩，個案慢慢上升。

「本港疫情動態」圖表顯示，3歲以下幼童在6月5日至11日的新增個案為63宗，隨後6月12日至18日的新增個案已升至110宗。（港大感染及傳染病中心總監何栢良圖片）

今日新增入院個案23宗為3歲以下幼童

衛生署連續兩日公布3歲以下需入院的幼童有逾20人，今日醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，今日新增逾200宗入院個案，當中23宗為3歲以下小童。若以上周七日的610宗新增個案計算，平均每日新增87名幼童染疫，87名幼童當中逾20名幼童需入院，即每日有約四分之一幼童入院。

兒科醫生指幼童免疫系統未成熟 溫差大增染疫機會

趙長城表示，幼童染疫與接觸病毒、個人抵抗力及環境因素影響，尤其是現時天氣炎熱亦是最近幼童個案上升的主要成因。3歲以下幼童的免疫系統尚未成熟，較容易患病，若溫度高達35度以上，或室外室內溫差大於7度，幼童突然走入冷氣地方，商場或地鐵染疫機率大增。

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3歲以下染疫幼童一千人有一人死亡 打針可減死亡風險

他指出，5歲以下兒童的死亡個案約千分之1.2，3歲以下幼童的死亡個案約千分之1.4，而3歲以下幼童的嚴重個案比例較5歲以上兒童稍高。 他又指，幼童染疫後通常出現打噴嚏、流鼻水、咳嗽、發燒、氣促。幼童亦有機會患上嘶哮症，但機率少於1%。壞死性腦炎發生機率雖然低，但最近曾發生在3歲以下幼童身上。他表示，打針能夠減少入院、出現併發症及死亡機會。