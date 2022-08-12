香港機場7月客運量按年增2.6倍至40萬　仍遠低於疫情前

本港陸續放寬抵港檢疫措施，多個國家亦實施無檢疫安排，機管局今（12日）表示，7月份機場客運量達40.1萬人次，較去年同期增長259.3%、即近2.6倍，惟仍遠低於疫情前水平。該局稱，今年首7個月客運量同比上升152.8%至120萬人次。至於7月貨運量及飛機起降量則錄得34.8萬公噸及11,485 架次，分別同比下跌17% 及3.1%。



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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首七個月客運量120 萬人次

機管局表示，受入境旅遊及轉機或過境措施放寬帶動，所有類別客運量均按年有所增長，包括香港居民、訪港旅客及轉機或過境旅客等，當中前往來東南亞的客運量錄得最大升幅。今年首七個月，香港國際機場客運量較去年同期上升152.8%至120 萬人次，貨運量及飛機起降量則分別下跌9.5%及1.4% 至250萬公噸及73,635 架次。

7月貨運量急跌近2成 機管局：全球經濟前景不明朗

不過，7月貨運量及飛機起降量則按年下跌17%及3.1%，該局解釋，全球經濟前景不明朗，加上供應鏈受疫情衝擊，貨運量因而受到影響，出口及進口貨運量分別較去年同月減少19%及16%，當中往來北美及歐洲主要貿易地區的貨運量跌幅最為顯著。今年首7月，貨運量及飛機起降量較去年同期分別下跌9.5%及1.4%至250萬公噸及73,635架次。

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一號客運大樓設動感多媒體裝置

對比過去12個月，機場客運量同比上升127%至210萬人次，貨運量及飛機起降量則分別增加 0.1%及9.5%至480萬公噸及143,780架次。

翻查反修例事件及疫情前，2018年7月客運量，當時客運量及飛機起降量均創單月新高，打破2017年7月紀錄，該月客運量達到670萬人次，較今年7月多逾15倍。

機管局指，一系列動感多媒體裝置已在一號客運大樓揭幕，接機大堂中央的升降機現已搖身變為「晶瑩升降機」，其巨型數碼屏幕牆播放與香港、旅遊、大自然及遊樂主題相關的短片及影像。接機大堂南北兩端的「瀑布庭園」結合大自然的聲畫效果，旅客亦可與垂直幕牆及地面屏幕互動，輕觸瀑布流水、腳踏溪流石塊，又或坐在池塘邊休息。