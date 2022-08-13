海南爆疫　公幹港人滯留海口：唯一活動係叫外賣　不滿港府支援少

內地實施嚴謹防控，海南島自8月1日至今（12日）已增近5,000宗確診個案，當中大部份來自三亞市，現時省內多個城市已「封城」。有因公幹而被困海口市的港人向《香港01》表示，自周一（8日）禁足在酒店至今已第五日，每日不能外出，「唯一活動係叫外賣、落街做核酸（檢測）」；又稱由於現時已無交通工具進出海口，不少內地省市已派包機接走其居民，惟香港則未有安排，港人支援措施較少，接收資訊更十分混亂，現時萬分徬徨。



雷小姐稱，只有做核酸檢測時才可離開酒店。（受訪者提供）

海口實施靜態管理無車行駛 市民禁足在家

港人雷小姐表示，因工作需要，本月1日與兩名同事抵達三亞市，當時得悉市內出現一宗確診個案，已心知不秒，故翌日隨即離開三亞，前往海口市繼續進行工作。三亞市疫情一觸即發，波及附近城市，她稱周一起海口市亦實施靜態管理，所有市民不可外出，市面上亦無交通工具行駛，「只能夠落樓做核酸、叫外賣，唯一活動就係叫外賣。」

她表示，因當地有疫情，目前在海南的工作已全部取消，亦不知海口需要封閉至何時，「佢每一日夜晚都公布會延長，依家話去到第二晚8點，聽講可能會去到8月尾，唔知去到幾時。」

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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曾向入境處、駐粵辦求助無果

雷小姐指，與同事只想盡快離開當地，見內地不少省市均有包機接走居民，惟港人的支援較少，接收資訊相對較慢且混亂。她稱曾致電入境事務處查詢，是否能先返回深圳隔離，再返港隔離，該處將個案轉介至香港駐粵辦，又建議她向深圳當局查詢，深圳當局反建議其向香港入境處了解，「好徬徨，啱啱駐粵辦都有打電話嚟，叫我哋申請離開，但無哂交通都唔知走得去邊。」

她透過網上組建群組，獲悉有不少港人均滯留在海南省，包括三亞及海口，更有港人稱需要趕返香港讀書，幸好自己與同事暫無醫療需求，封城前亦趕及在超市「補貨」。她希望港府可申援手，幫助離開當地，「我哋唔怕隔離，但寧願返屋企隔離。」