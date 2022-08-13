強制檢測｜涉帝柏海灣、清水灣半島、晉海等65大廈　觀塘12幢上榜

本港今日（13日）確診個案再破5,000宗，醫務衞生局晚上發出最新一份強制檢測公告，再有65幢大廈因有確診者居住而上榜，當中觀塘區屬重災區，共12幢大廈，其次為元朗區及西貢區，各有8幢。



上榜私樓包括大角咀帝柏海灣5座、長沙灣碧海藍天6座、觀塘凱滙3座、鰂魚涌太古城金山閣、北角金龍大廈B座及大埔嵐山5座等。

今日並無大廈因污水樣本陽性上榜。



▼8月13日強制檢測公告▼



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上榜的65幢大廈中，12幢為觀塘區住宅，為全港18區最多，包括觀塘安達邨禮達樓及賢達樓、鯉安苑鯉欣閣、藍田康雅苑桃雅閣、九龍灣麗晶花園1座、牛頭角彩德邨彩義樓、牛頭角彩盈邨盈順樓等。

元朗區及西貢區各有8幢，為僅次觀塘區最多大廈上榜區份，當中元朗區有元朗朗善邨善愛樓，其餘7幢均為天水圍公屋或居屋屋苑，例如天耀二邨耀泰樓、天恩邨恩福樓、天頌苑頌月閣及天盛苑盛昭閣等。

將軍澳8幢大廈榜上有名 包括都會駅城中駅9座、日出康城晉海2B座

至於西貢區則全部是將軍澳大廈，大部份為私人樓宇，例如日出康城晉海2B座、清水灣半島 6 座、東港城8座、康盛花園3座及都會駅城中駅9座等。

▼8月13日部份強檢大廈▼



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太古城金山閣及柴灣富怡花園2座上榜

港島方面，東區再有4幢大廈上榜，包括柴灣富景花園3座、柴灣富怡花園2座。多幢豪宅或中產屋苑上榜，包括鰂魚涌太古城金山閣及北角金龍大廈B座、觀塘凱滙3座等。據地產網頁顯示，該些大廈大部份單位售價均以千萬計。大角咀兩幢大廈港灣豪庭8座及帝柏海灣5座亦同上榜。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月13日）▼



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青衣長康邨流動採樣站周日重開

政府明日（14日）將於青衣長康邨重開流動採樣站，位於葵涌安蔭邨的流動採樣站則會延長服務日期至下星期一（15日）。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。