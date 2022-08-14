5歲危殆女童仍留醫PICU　11歲姊打齊針亦確診　情況穩定感喉嚨痛

疫情持續，本港今（14日）新增4,979宗確診，另再多三名長者離世，其中兩人無打針，另連續數天出現不適症狀包括疲累及無胃口，遂前往急症室求醫，隨後病情急轉直下終不治。醫管局呼籲，長者倘感不適應盡快求醫。

昨日公布染疫危殆的5歲9個月大女童，目前仍正於屯門醫院兒科深切治療部（PICU）留醫，局方暫時未收到其變異病毒株報告，另其已打齊針的11歲姐姐同告確診，現時情況穩定，暫只感到喉痛，留醫同一醫院的兒科病房，當局正追查兩人感染源頭。



新增個案中，有4,764宗屬本地確診個案，包括1,534宗經核酸檢測陽性，以及3,230宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同215宗輸入個案，即合共新增4,979宗確診。

現時共有1,690名確診患者留醫，當中223人屬新近入院。昨各增4名危殆及兩名嚴重病人，現時累計31人情況危殆，22人情況嚴重，其中10名危殆病人正於深切治療部留醫。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指，昨日公布的5歲9個月大女童目前仍然危殆，正於屯門醫院兒科深切治療部留醫，暫時未收到其變異病毒株報告；另其已打齊針的11歲姐姐同告確診，現時情況穩定，暫只出現喉嚨痛等不適，正留醫屯門醫院兒科病房，局方目前正調查兩人感染源頭。

關慧敏呼籲家長不要猶豫，應盡快帶同子女接種疫苗，她強調打針可有效預防重症及死亡。

5歲9個月大女童目前仍然危殆，正於屯門醫院兒科深切治療部留醫；其已打齊三針的11歲姐姐同告確診，現時情況穩定，正留醫同一醫院的兒科病房。（資料圖片）

死亡個案則再增三宗，當中兩人無打針，包括一名曾中風、血壓及血脂俱高的89歲女病人，她前日前往急症室求醫，表示過去數天在家感到不適及無胃口，抵達醫院時出現氣喘、嚴重缺水及嘔吐病徵，需要進行急救及插喉助呼吸，且證實確診。她接受治療期間，出現併發心臟病，另腎功能急劇衰竭，延至昨日不治。

另一名無打針、居院舍的80歲男病人，則本身有慢性腎病，他因發燒及快測結果陽性，遂於本月9日求醫，另報稱數日前已無胃口及頭暈 ，他抵達危症室時需要接受氧氣，「肺片係幾花」，且肺部出現感染，另痰有病毒，後來情況急轉直下，出現併發炎症及急性腎衰竭，昨日離世。

89歲老翁家中暈倒送院不治 其後得悉檢測曾呈陽性

此外，一名已接種三針的89歲男病人，本身患糖尿病、血壓高及心律不正常，他本月11日在家被發現突然暈倒，抵急症室時已沒有生命表徵，下午證實死亡，個案轉介死因庭跟進。

局方同日晚上收到家人電話，得悉死者太太確診，已通知警方及公眾殮房等相關部門注意。翻查昨日記錄，該名男死者於本月11日下午兩時許曾到社區中心檢測，CT值約為21，惟未有紀錄顯示其檢測原因，他隨後於下午4時許在家暈倒。

醫管局呼籲倘長者感不適應盡快求醫，亦可致電支援熱線、預約指定診所或透過HA GO手機App預約遙距診症。（資料圖片/ 張浩維攝）

長者稍不適應檢測及求醫

關慧敏續指，三名新增死者中，兩人無打針，另稍早數天前出現不適，包括感到疲累、無胃口，抵達急症室時發現出現嚴重缺水，她再次呼籲倘長者感不適應盡快求醫，若懷疑感染，應進行快測或核酸測試，結果呈陽性則要上報，亦可致電支援熱線、預約指定診所或透過HA GO手機App預約遙距診症，有需要病人則會獲處方口服藥，「最重要都係要打齊針，包括長者、長期病患同小朋友。」

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