消委會顏色口罩測試　6款5星之選獲讚性價比高　立體口罩貴幾多？

【口罩／消委會】新冠肺炎爆發至今近3年，佩戴口罩已成為生活日常，款式更推陳出新，方便市民於不同場合或天氣使用。消費者委員會繼2020年後，再次測試市面上30款顏色口罩，發現大部份樣本細菌過濾效率（BFE）及顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，但有多款樣本分別在合成血穿透測試、含菌量測試及耳帶斷裂拉力測試中的表現未如理想。評測當中6款口罩達5星水平，同時獲讚性價比高。



消費者委員會繼2020年後，再次測試市面上30款顏色口罩，發現大部份樣本細菌過濾效率（BFE）及顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，當中6款口罩達5星水平，同時獲讚性價比高。（消委會圖片）

消委會於今年4月至6月期間，搜羅30款在市面發售的一次性口罩，每個口罩平均售價$1.5至$9.8，28款聲稱香港製造、2款聲稱內地製造，檢測其BFE、PFE、壓力差及合成血穿透等，同時進行口罩耳帶測試，並為它們整體評分，當中6款達最高的5分水平。

測試結果顯示，若以形狀區分，立體口罩平均每個售$5.0，比起平均每個售$3.3的平面口罩貴約52%。大部份型號的BFE平均值都高於99%，整體表現良好；全部樣本的PFE平均值亦高於95%，比消委會過往的測試結果為佳。不過測試發現有19款型號最少有1個樣本的PFE測試結果較聲稱的低，當中測試結果與聲稱差距較大的是「Facewear by Mask Factory」，該樣本的PFE平均值只得95.3%，低於標示的99%；而「Medox」的PFE平均值只得96.06%，低於標示的99%，更有個別樣本的PFE只量得94.48%，表現較令人失望。

6款消委會5星之選彩色口罩：

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至於含菌量方面，6款型號的數值高於歐盟標準，分別是「Stand Out」、「CASETiFY」、「本土好罩」、「救世」、「H-PLUS」及「Medox」，當中以「CASETiFY」的最高，比標準高出六倍。

今次評測亦加入了口罩耳帶斷裂拉力測試，以評估耳帶是否容易與口罩主體分離，當中7款型號最少有1個樣本的耳帶斷裂拉力低於內地國家標準，3款型號包括「MaskOn._」、「Hong Kong Mask」和「Good Mask」全部樣本的耳帶的斷裂拉力均低於標準下限，表示較容易拉斷。

消委會表示，市面上較常見的一次性彩色或圖案口罩的產品質素不俗，與過往測試過的傳統藍色和綠色口罩在BFE及PFE等重要指標的表現不落下風，尤以6款獲5星的樣本整體表現較佳，屬良好性價比之選。消委會建議，消費者可選擇在各項目表現良好的型號，購買小量試戴，比較佩戴時的舒適程度。