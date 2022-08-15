衞生黑點｜蟲害協會會長批過往鼠患監管不足　倡各界減少棄置垃圾

政府啟動為期3個月的打擊逾600個衞生黑點計劃，香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源今日（15日）在電台表示，過往政府的鼠患監管工作不足，放置鼠餌的膠袋「唔透氣，無味道」，加上老鼠有機會被其他棄置的垃圾及食物吸引，難以誘使老鼠進食鼠餌，令滅鼠成效大減。他希望各界配合減少棄置垃圾及食物，以改善鼠患。



公屋聯會主席、荃灣區議員文裕明談及公屋衞生黑點問題，並表示希望公屋區臨時垃圾收集站安裝閉路電視，防止非住戶亂掉雜物，認為此舉具一定阻嚇作用。



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梁廣源在港台《千禧年代》表示，政府先找出一些黑點進行處理，對防治或鼠患有很大幫助，又認同增設夜間滅鼠隊。他又指，過往政府的鼠患監管工作不足，擺放鼠餌的方法有問題，及街道棄置的垃圾及食物未清理好，難達到捕鼠滅鼠的成效。他又指，政府現行的打擊衞生黑點計劃需有賴市民、商戶及業界配合，並減少棄置垃圾及食物。若有市民繼續掉垃圾，是變相餵老鼠，新措施都會變得無意義。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，政府先找出一些黑點進行處理，對防治或鼠患有很大幫助，又認同增設夜間滅鼠隊。（資料圖片）

文裕明在電台上表示， 公屋臨時垃圾收集站一向要及時清理，通常住戶有大型傢俬或雜物要掉去收集站，要先通知保安員，但有一些非住戶會到公屋臨時垃圾收集站亂掉雜物。他希望收集站安裝閉路電視，防止亂掉雜物情況發生，強調「未必係影人，可能影車牌」，具有一定阻嚇作用。

荃灣區區議員文裕明希望公屋區臨時垃圾收集站安裝閉路電視，防止非住戶亂扔雜物。（鄧穎韜攝/ 資料圖片）

他亦提到，有部份市民會餵飼雀鳥或流浪貓狗，很多時候保安員只能作出勸喻，「（市民）唔聼都無符」，因此希望當局加強執法。