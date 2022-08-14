跨部門巡視外傭違規聚集　梁熙促持續行動　關注衛生黑點轉移

疫情下外傭聚集問題一直引來關注，民建聯立法會議員梁熙今日（14日）出席食環署、康文署、勞工處及警方在維園進行的跨部門聯合行動，巡查維園一帶外傭違規聚集的情況。梁熙指，未見有外傭在維園內違限聚令聚集，但留意到外傭聚集及擺賣轉移至維園外的記利佐治街一帶，令行人路變得更擠塞及有衛生風險。



梁熙指今日行動中，未見有外傭在維園內違限聚令聚集、霸佔街道違規擺賣問題，行人路亦整潔，情況有大幅度的改善，但當局不要期望一次半次的行動可以改來持久改善，應持續安排在維園及附近地方進行的跨部門聯合行動，令外傭在無執法及巡查時，亦不會違規。他希望當局加多留意各區情況，包括由各分區負責人審視地區衛生情況並及時上報，以確保不會發生衛生黑點轉移的問題。

梁熙引述政府部門代表透露，今年1月至7月，在維園進行53次跨部門聯合行動，單是今年7月已進行11次行動，打擊小販擺賣達1000宗，檢獲貨物、爐具等重逾3噸。在7月10日的一次聯合行動中，食環署等部門單日便檢控了28宗外傭涉嫌違規擺賣，檢獲大量煮食爐具及販賣工具。

他又指，有外傭僱主反映，初生嬰兒未滿月、未有疫苗保護，但來港僅一周的外傭卻在外出放假後隨即確診，令僱主嚇破膽。梁熙認為外傭在假日時聚會，亦要堅守防疫抗疫政策，避免因違規聚集而將病毒帶人社區，將病毒傳染給同鄉、僱主及其家人。