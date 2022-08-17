的士大王太子女直認的士服務差︰我都身受其害　冀以車隊管理改善

的士服務質素經常惹來詬病，拒載、拒過海、兜路等問題，可能都是不少乘客遇過的經歷。對於市民對的士業的負面印象，身為的士車行太子女的鄭敏怡直言：「我覺得係真係有咁差架啲的士，老實講，我自己都身受其害，我有時坐到啲車都喺度諗，不如我揸，你坐啦」。

港府近年計劃引入的士車隊管理制度，早前港府向立法會提交的建議包括，設立的士車隊牌照，車隊的士可自行設計的士車身及標記，並可於繁忙時段或就特定車種，收較高預約費。

鄭敏怡亦透露，旗下星群的士團隊有意參與計劃，認為的士業界太多個體戶，令服務質素難保持，相信車隊管理模式有助改善業界服務質素。她又透露，在車隊管理模式下，的士車費或會按不同車隊及使用的車款而有所提升，途徑包括收取額外預約費。



港府於今年4月表示，擬推出的士營辦商車隊牌照，車隊須由不同類型的車輛組成。另外，車隊須透過電子預約應用程式提供網約服務，而乘客可透過該應用程式，對司機的表現評分和提出查詢或投訴。政府當時曾指，車隊牌照持有人可視乎預約時車隊的士的供應情況，就個別的士車程收取不同的預約費，例如繁忙時段或特定車種的預約費較高。

車行太子女坐的士亦曾遇不快經歷

鄭敏怡為忠誠車行執行董事，其父鄭克和是車行創辦人，有「的士大王」之稱。她坦言，過往坐的士時，都曾有不快經歷，「唔識路係一定架啦，呢個係一定，架車又可能唔乾淨」，對於坊間對的士司機的負面印象。

我覺得係真係有咁差架啲的士，老實講，我自己都身受其害，我有時坐到啲車都喺度諗，不如我揸，你坐啦。 忠誠車行執行董事鄭敏怡

鄭克和（資料圖片）

引入的士車隊管理制度為業界出路

對於服務質素問題，鄭敏怡將原因之一歸咎於過多個體戶，平時工作太放任，一直欠缺協助，「做乜嘢都無人理，久而久之你放任佢之後，就會覺得果樣嘢係合理。」她認為，任何行業如欠缺管理，質素都會下滑，「如果我求其做份嘢出嚟，又無人睇又無人改就過咗，咁我相信任何行業都唔會有進步，只會愈嚟愈差。」

她認為的士車隊管理制度，是業界的其中一個出路，在司機背後加設管理團隊，提供不同協助指導。她舉例說，的士司機如遇到任何困難，包括駕駛時遇上語言不通，都可向後勤團隊求助。從乘客角度，團隊亦成為查詢及投訴渠道，現時乘客即使乘車遇到不快事情，都是有冤無路訴，但有團隊收集意見，將有助改善服務質素。

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斥的士司機拒絕過海不能接受

忠誠車行旗下車隊服務星群的士，現時有約300名司機。鄭敏怡表示，司機都喜歡車隊模式，認為有助改善形象，由於加入的司機都需符合一定服務水準，例如整潔有禮，並非只付租金就可加入，故較其他司機有優越感。她又強調，拒過海絕非專業司機所為。

唔過海係唔能夠接受，如果有一日，有架星群的士被人投訴話唔過海，我相信第二日佢就唔再係星群的士嘅司機。 忠誠車行執行董事鄭敏怡

過往政府曾建議引入專營的士，但惹來業界反對。對於現時擬推行的車隊模式，鄭敏怡表示，今次業界阻力不大，認為的士業確實需要變化，在面對不同交通工具競爭下，的士服務定位已變得模糊不清，需要求變。至於車隊日後的收費模式，她相信會因應不同車隊及車種而異，但的士牌照總數不會有變。

鄭敏怡坦言，乘搭的士期間都曾遇上不快經歷。（盧翊銘攝）

冀將來可組合大車隊管理模式營運

現時各大專營巴士公司車長都有制服，車隊化的的士司機會否都有專屬制服？鄭敏怡表示，現時司機未必願意穿着，因為「佢都唔當自己係專業嘅的士司機」，但當成功培養司機的歸屬感，自認為是專業後，身穿制服會有成功感。她透露，有考慮過設計星群的士制服，過往都曾印制衣服充當紀念品送給司機，他們都樂於穿上。

對於未來的發展，她期望可以與不同業界及持份者合作，例如酒店業、車房等，製造自循環的商業生態圈，尋求投資者擴大車隊，期望有日可組合5,000輛車，以大車隊管理模式營運。