日均200快測陽性患者報錯平台收不到隔離令　再多54黃碼人士染疫

新冠肺炎疫情嚴峻，本港今日（16日）新增5,162宗確診個案，包括272宗輸入個案，當中再多54人離開檢疫酒店後，於第4日至7日的「黃碼」期間中招。衞生防護中心形容，有關數字佔輸入個案約20%，與之前數字相近。此外，屯門醫院臨床腫瘤科寧養病房爆疫，共9名病人及4名員工確診，在9名染疫的病人中，共有一人危殆、二人嚴重。



對於有快測陽性患者呈報後收不到確診文件，當局解釋原因或是呈報錯誤平台，誤在核酸陽性平台呈報，因此未能收到系統自動發放的隔離令，每日約有200宗，要逐一再向呈報者查詢。



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稱與之前數字相近

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增272宗輸入個案，當中有83宗在社區檢疫中心揪出，包括54宗屬第4日至第7日樣本。換言之，在實施「3+4」檢疫期下，於第4至7日的「黃碼」期間，再新增54人染疫，近三日合共有109宗，而他們的病毒量偏高，CT值為10至20多。

歐家榮指，撇除第7日後的復陽個案，相關數字佔輸入個案約20%，與之前數字相近。

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屯門醫院腫瘤科寧養病房 9病人4員工染疫

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，屯門醫院出現感染群組，涉及臨床腫瘤科寧養病房。

劉指，一名病人助理8月11日確診，院方追查後發現，新增9名病人及4名員工確診。9名病人年齡介乎45至87歲，分別為7男2女，正接受隔離治療。其中一位53歲男病人，因自身疾病情況，暫列危殆；另一名76歲男病人，亦因自身疾病較嚴重，故被列嚴重，另再多一位病人情況嚴重。因此，病人合共有一人危殆、二人嚴重、六人穩定。

感染控制組正調查個案關連，院方已安排有關病人及職員接受檢測。

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建議大埔天主教聖保祿幼兒園停課

至於學校方面，大部份學校現已放假，但今早再新增92宗呈報個案，包括71名學生及21名教職員。

此外，有8間學校在過去7天出現2宗或以上個案，全部涉幼稚園或幼兒中心。歐家榮指，大埔天主教聖保祿幼兒園的N1A班，10名學生中有2人確診，故建議該班暫時停課。

另外，就有快測陽性患者稱呈報後兩日都收不到隔離令，歐家榮解釋，目前有兩個呈平台，是供快測陽性患者呈報（www.chp.gov.hk/ratp），另一是供是核酸檢測陽性登記（www.chp.gov.hk/cdpi），他指如市民快測陽性，但在核酸平台呈報，因為背後找不到核酸紀錄，系統便不會自動發出隔離令，「每日有200幾個喺cdpi（核酸檢測陽性平台）呈報係無紀錄，都會問返佢，用錯平台，呼籲市民抗原檢測陽性，一定要喺快測平台呈報，否則或有延誤。」