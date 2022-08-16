英國批准用莫德納針對Omicron兩價疫苗　何栢良：港府可考慮採購

美國藥廠莫德納開發新款新冠兩價疫苗，英國當局已批准使用，成為全球首個批准新冠兩價疫苗上市的國家。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（16日）在電台節目指，該款兩價疫苗中有兩種配方，分別針對原始病毒及Omicron BA.1，據藥廠今年6月公布的數據，效果較現時用的單價疫苗明顯優勝；加上現時本港可供選擇的新冠疫苗較少，認為港府可考慮採購。



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何栢良表示，現時核酸疫苗主要是兩大品牌莫德納及輝瑞，兩者在安全性及成效上差不多。而綜合各種技術平台的疫苗，核酸疫苗接種後產生的抗體及有效期均屬最好。

他指出，有別於香港現時所用的單價疫苗，疫苗內的配方只針對原始病毒，美國藥廠莫德納開發的新冠兩價疫苗，當中一半配方針對原始病毒，另一半則針對Omicron BA.1。藥廠今年6月已公布相關研究數據，陸續讓世界各地的監管機構查閱，數據反映接種後產生的抗體水平，及在中和原始病毒、Omicron BA.1、以至Omicron BA.4及BA.5上，都較現時所用的疫苗優勝。

香港疫苗選擇少 宜有超前部署

何栢良指，英國當局在藥廠未大量生產前已批准使用，屬「預購、提前部署嘅安排」，認為香港都要考慮相關問題，「應該要有超前部署，唔好等到所有人都買晒、簽晒合約、監管機構都都批准晒，你嗰時先去同藥廠接洽。」

他又提到，香港是少數疫苗技術平台較單一的地方， 只有滅活疫苗及核酸疫苗，每樣也只得一個品牌，即科興及復必泰疫苗；反觀全球逾200個國家，絕大部份地方批准使用的疫苗至少4、5款，所用的技術平台也至少3款。

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引入第三種技術平台疫苗 為因敏感、疾病原因未接種者提供選擇

他提議，若政府在採購復必泰疫苗上有困難，可以考慮莫德納；同時應考慮少量採購第三種技術平台，如重組新冠病毒蛋白疫苗，讓因敏感未能接種現有兩種疫苗的部份人士選擇接種，「比一部份人作額外選擇，因為敏感、疾病嘅原因，我哋都要照顧佢哋需要。」

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美國藥廠莫德納的新冠疫苗於2020年12月獲美國美國食品藥品管理局批准緊急使用，其後獲加拿大、歐盟、英國等獲准緊急使用。至今年6月，美國當局批准6個月以上的嬰幼兒接種莫德納疫苗。

而今次提及的新款新冠兩價疫苗，美國藥廠莫德納曾在今年6月向傳媒透露，正與港府商討正式申請批准在港使用這款二代疫苗；而英國目前已批准使用。