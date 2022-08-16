嘉湖山莊兩屋苑、浪翠園全四期等污水呈陽性　五區24.5萬人要快測

政府今日（16日）公布，在五個區域採集的污水樣本對新冠狀病毒檢測呈陽性和病毒量相對較高，涉及天水圍嘉湖山莊樂湖居及賞湖居、深井浪翠園第一至四期、九龍城御．豪門和豪門，以及深水埗紫藤路和薄扶林道遊樂場附近一帶住宅，當局將向五個區域的24.5萬人派發快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高的5個區域：

．元朗區 — 朗屏邨、楊屋新村、嘉湖山莊（樂湖居及賞湖居）

．荃灣區 — 田寮新村、芳園路64號、馬灣大街村、馬灣漁民村屋、龍騰閣、帝華軒、海雲軒、浪翠園第一至四期、麗都花園、豪景花園、豪景花園依麗小築、光板田村

．深水埗區 — 紫藤路與地錦路附近一帶住宅（見附件）及澤安邨

．黃大仙區 — 彩虹花園、文德樓、牛池灣村、金池徑及龍池徑附近一帶住宅、東頭（二）邨、御‧豪門、豪門

．中西區 — 薄扶林道遊樂場附近一帶住宅，以及山市街、青蓮臺及李寶龍路附近一帶住宅（見附件）

當局表示，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向五個地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約24.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

當局提醒使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。在進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品；。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。