強制檢測｜半個月突擊執法八次超上月總和　52人無檢測共罰款52萬

本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案，每日有數十幢大廈被醫務衞生局納入強制檢測公告。近日港府強制檢測執法明顯增加，8月1日至8月15日半個月間，當局已於八幢大廈查核住戶的檢測證明，比上月全個月在六幢大廈執法的次數更多。在八次就強制檢測的執法行動中，當局共向52人發出定額罰款一萬元通知書，相當於今年消費券金額。



當局周一（15日）於九龍灣彩興苑彩萱閣行動找到最多人違反強制檢測公告，達127人未有做核酸檢測，佔檢查人數的23.5%。至於最多人被罰款的為上周六（13日）於長沙灣宇晴軒第一座進行的執法行動，當中有17人被發放定額罰款通知書。



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突擊派人到強檢大廈出入口查電話檢測短訊

強制檢測公告列明，任何相關人士如未有遵從即屬犯罪，可處定額罰款一萬元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款五萬元及監禁六個月。

翻查政府在被納入強制檢測公告大廈執法行動的紀錄，當局會在派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的新冠病毒檢測結果電話短訊或相關證明，確認相關人士是否已按有關要求進行檢測。

▼8月10日起強制檢測公告▼



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8月查六幅私樓、兩幢居屋 未查公屋

8月截至15日，當局已有在八幢大廈中展開行動，而7月則有五次行動涉及六幢大廈，6月更只得兩次行動。而在8月就強制檢測的執法行動中，涉及的大廈包括屯門景新臺第三座、西灣河嘉亨灣第二座、荃灣翠濤閣第一座，以及長沙灣宇晴軒第一座等中產屋苑，當中未見在公共屋邨展開行動，但有查荔欣苑荔采閣及彩興苑彩萱閣的居民。

在八次行動中當局共找出373人違反強制檢測公告，並向52人發放定額罰款一萬元通知書，即累計收52萬罰款，當局未有公布票控與否準則。

彩興苑彩萱閣檢查行動揭四分一人無做檢測

當中機電工程署今日聯同秀茂坪警區和衞生署，在九龍灣彩興苑彩萱閣執法，檢查了約540名受檢人士，多達127人無做檢測，為最多人違反強制檢測公告的一次，當中16人被票控，各需繳付一萬元，相等於失去今期消費券全額；長沙灣宇晴軒第一座則是最多人收到定額罰款通知書，共有17人。即單是這兩次，庫房便收33萬元罰款。

▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼

