疫情｜增4人死　確診個案60歲以上佔25%　每日新增入院逼近300

本港疫情持續，今日（17日）新增5,757宗陽性，另再多4人死亡，涉2男2女，年齡介乎52至96歲，其中一人為無打針及患有肝癌的52歲女子，她8月3日到急症室求醫，當時出現肚漲、黃疸等病徵，入院後有服用口服藥及進行肝癌治療，8月11日轉往靈實醫院治療，惟昨日不治離世。



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，社區個案增加，其中有四分之一確診個案為60歲以上長者。6月初開始，入院的60歲以上長者人數上升，6月初至中旬的入院個案維持在每日20至40宗水平，上升至昨日（16日）單日入院個案新增273宗，其中長者入院個案為172宗，佔整體入院個案的六成。



▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼



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昨日共有1,875名病人留醫，其中1,501名為60歲以上長者，佔留醫人數的八成。昨日嚴重或危殆個案共有65宗，其中53宗為長者，佔嚴重或危殆個案逾八成。

劉家獻呼籲長者盡快完成三針疫苗接種，若情況許可建議接種第四針，強調打針對預防重症及死亡風險有幫助。他稱，60歲以上長者無論有否接種疫苗或有無病徵，確診後都會獲處方口服藥。長者可前往指定診所、私家醫生求醫，或使用HA GO視像遙距診症服務，當局會安排速遞公司於即日或翌日將藥物送達長者家中。長者需按指示「食曬整個療程（口服藥）」，長者需完整服用五日療程才能確保藥物能夠發揮作用。

劉家獻表示，確診長者呈報資料到衞生防護中心後，醫管局會聯絡長者詢問其狀況，並會幫忙預約看症，不過有部份長者未有接聽醫管局電話，可能因長者「唔識用電話、聽到留言又唔識」，如有此情況發生，呼籲家人盡量幫忙。確診長者如為獨居長者，呼籲朋友幫忙照顧。

▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去兩周（8月1日至14日）60歲以上長者個案有15,443宗，佔同期整體個案的64.5%。相較之前兩周（7月18日至31日）60歲以上長者個案涉12898宗，升幅達到20%。

他指出，確診長者大多涉居住於社區，院舍個案屬少數。與6月初時比較，當時確診的60歲以上長者佔整體約18%，現時卻接近25%。60歲以上長者無打針的病死率為8.63%，即每12個染疫長者中就有一人死亡。60歲以上長者已打齊三針的病死率則下降至0.13%，有66倍的差別。現時的長者接種率未如理想，60至69歲長者三針接種率只有70%；70至79歲長者三針接種率僅64%；80歲以上長者三針接種率只有約44%。

歐家榮提醒，家中如有70歲以上長者，同住家人染疫風險高，建議70歲以上長者若染疫，應前往社區隔離中心隔離，以免感染家人。

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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過去24小時有名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，涉2男2女，年齡介乎52至96歲，其中三名死者未完成接種疫苗。

1)52歲女子：患有肝癌，已擴散至淋巴，無打針。8月3日到急症室，當時出現肚漲、黃膽等病徵，核酸測試為陽性，CT值為19，需留院治療。院方為其處方口服藥，以及治療肝癌，8月11日轉往靈實醫院繼續接受治療，惟昨日不治離世。

2)69歲男子：曾接受器官移植，患有淋巴癌，曾接受化療，已打兩針。8月8日因連續兩日氣喘及發燒前往威爾斯親王醫院急症室求醫，核酸測試為陽性，CT值為15.7，需留院治療。院方為其處方瑞德西韋等抗新冠藥物，惟情況轉差，昨日死亡。

3)89歲男子：患有前列線癌，已打三針。7月23日前往天水圍醫院急症室求醫，當時有發燒、咳嗽等症狀，核酸測試為陽性，CT值為18.5，需留院治療。7月28日轉往屯門醫院接受治療，昨日離世。

4)96歲女子：有高血壓等長期病，已打兩針。因呼吸困難、發燒、咳嗽等症狀，8月15日往威爾斯親王醫院急症室求醫，肺部檢查發現有肺花，需留院治療。惟情況急轉差，翌日死亡。

▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



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劉家獻表示，不少癌症病人都有迷思，以為自己患癌及身體差所以「避打針」，但其實患癌及化療患者，本身的免疫力及抵抗力差，因此更需要打針保護，才有足夠能力抗擊病毒，減低重症及死亡風險。