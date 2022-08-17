港府擬修例打擊棄置車輛　業界憂誤殺古董車　運輸署：可申請豁免

港府近日打擊衞生黑點，包括清理棄置汽車。運輸署署長羅淑佩近日表明，當局擬修例，車主若兩年內無為車輛續牌、取消登記或取得豁免，便即屬違法。若涉非法棄置車輛，更可判囚。

不過有關修例惹來爭議，香港運輸物流學會特許會員陳嘉朗表示，不少車主現時會在私人地方收藏汽車，例如古董車。車主未必會領牌，批評當局修例或「殺錯良民」，侵害古董車收藏者權利，令他們突然墮入法網。

香港汽車會會長李耀培亦有同樣憂慮，即使要修例清除街道廢棄車輛，條例上亦要保障上述收藏行為。他又指，劏車場近年已堆積如山，電單車的回收價值較低，劏車場可能拒收，認為政府有責任提供配套回收廢車。

運輸署回覆表示，在特殊情況下，例如古董車，會接受豁免申請。另外，修例通過後，會停止取消長期未領牌車輛的登記，如車主在接獲通知的限期後，仍未妥善處理該車輛並取消登記，署方將採取法律行動。



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運輸署署長羅淑佩日前指，如登記車主兩年無續牌、取消登記、或未獲當局豁免登記，將屬違法，該署仍正就罰則與律政司商討，料今年下半年向立法會提交修例建議。若修例建議獲通過，新安排會於2024年初生效。她期望透過修例後，可打擊車主隨處棄置車輛。

運輸署署長羅淑佩。（資料圖片/余俊亮攝)

陳嘉朗表示，不少人有不同原因而兩年未為汽車續牌，例如收藏古董私家車、古董巴士，甚或疫情下部份商業車由於欠缺生意，故一直未續牌。據其觀察，部份專營巴士可能都近兩年未續牌。他續指，若相關人士一直未打算將汽車駛出路面，又未有霸佔公地，但按照當局的修例建議，他們將來同樣會墮入法網，批評措施並不合理。

陳又提到，現時如要取消登記，便只能拆毀車輛，或是將車移送至外國，但如委託認可承辦商拆毀，其實即為車輛領取「死亡證」，以後都無法再領牌，亦未必符合相關車主意願。

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陳嘉朗︰當局應繼續保留未續牌車輛的車主身份 以便追究

羅淑佩日前指，現時的道路交通條例374E章存在漏洞，車主在登記車輛後兩年仍未領取牌照，不屬違法；署方會發信通知車主要在15日內為車輛續期，如車主不理會，其車主登記會被取消，結果相關車輛被棄置後，當局亦無法追究。

陳嘉朗認為，除非車主申請取消登記，否則應繼續保留其車主身份，只要他持有該車輛，當局便可以繼續追究其責任。陳又稱，廢車棄置問題尤來已久，涉及多個部門，建議政府設立聯合辦事處處理。

香港運輸物流學會特許會員陳嘉朗（資料圖片／李澤彤攝）

汽車會李耀培︰條例應豁免古董車

李耀培則表示，理解當局需要清潔市容，本身並非壞事，但確會衍生問題。他同樣稱，條例應豁免古董車，部份車主即使有意申請牌照，但維修隨時需花兩年或以上，認為新措施「不能一刀切話犯法」。

香港汽車會會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培又指，在疫情之下劏車場已爆滿，棄置車輛無法出口；加上電動車「一換一」計劃，劏車需求上升，更加令汽車堆積如山。他續指，部份電單車車主希望劏車，但本身電單車車價低，商業價值不高，車場無利可圖因而棄收，最終車主或因此隨街棄置。李認為，政府有責任解決回收棄置車輛的問題，提供合適配套及場地。

運輸署︰只有在特殊情況下接受豁免申請

運輸署回覆表示，在新修訂下，運輸署只有在特殊情況下，例如古董車，才會接受豁免申請。此外，如車主因各種原因，未能及時續領車輛牌照，例如車輛因疫情滯留內地等，署方會酌情考慮延長相關期限，惟車主必須提供相關文件作證明，而且須在已延長的限期前續領車輛牌照，否則仍會被檢控。

運輸署續說，在修訂通過後，運輸署會停止取消長期未領牌車輛的登記，車主在此期間可有足夠時間，處理其名下車輛，並向運輸署取消登記。當法例在2024年生效後，如車主在接獲通知的限期後，仍未妥善處理該車輛並取消登記，署方將採取法律行動，向有關車主追究責任。署方建議將刑罰定在一個較高的水平，以達到足夠的阻嚇作用，同時反映政府在清理棄置車輛時所衍生的成本，正就刑罰水平徵詢律政司意見。