旅客機場半夜確診無車送往隔離設施　政府補鑊即日凌晨一小時一班

政府放寬抵港旅客檢疫安排至「3+4」方案，即3日指定酒店隔離及4日居家醫學監察，抵港旅客數目漸回升，惟目前消防處定時定點接送陽性旅客至隔離設施的車輛只服務到凌晨零時，夜班機抵港人士若染疫有機會需滯留機場一晚，長達8小時，期間與檢測陰性人士共處一角，增加播毒風險。



政府發言人今（17日）回應稱，在定時定點車輛安排之外亦有安排其他抗疫車輛接送，並配合最新檢疫安排，消防處由今日中午開始，增加機場抗疫車輛的班次，由上午9時至凌晨零時每3小時一班，加密至每日由早上6時至凌晨1時，每半小時1班；以及每日由凌晨1時至早上6時，每小時1班。



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



+ 10

抗疫旅遊巴原僅朝9晚12、每3小時一班

政府發言人稱，為配合政府的最新檢疫安排，消防處今日中午開始將增加機場抗疫車輛的班次，每日由早上6時至凌晨1時，每半小時1班；以及每日由凌晨1時至早上6時，每一小時一班。

政府指，消防處於今年3月30日起安排20多座位的抗疫旅遊巴以定時定點形式，接載於機場檢疫呈陽性的抵港人士前往指定社區隔離設施，每日由上午9時至凌晨0時，每3小時一班。在上述時間以外，政府亦會安排其他抗疫車輛接送檢測呈陽性的抵港人士前往指定社區隔離設施。

消防處今凌晨接送3檢測陽性人士往隔離

政府續稱，消防處於今日凌晨約4時亦有按需要，安排抗疫車輛接送三名檢測陽性的抵港人士由機場前往指定社區隔離設施。由8月1日至16日，消防處每日安排抗疫車輛接送10至50名在機場檢測陽性的抵港人士前往指定社區隔離設施。運輸及物流局牽頭的抗疫運輸專責組，亦會繼續檢視有關點對點交通服務的運作情況，並按實際情況和需求，聯繫各政策局及部門，適時調整服務。

▼消防處引入新消毒劑 5分鐘完成救護車殺菌▼

