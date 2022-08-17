強制檢測｜萬景峯、太古城等65幢大廈上榜　沙田、東區重災

本港連續兩日確診個案破5,000宗，醫務衞生局今晚（17日）發出最新一份強制檢測公告，再有65幢大廈上榜，當中56幢涉有確診者居住，屬沙田區為重災區，共10幢大廈上榜，其次為港島東區及觀塘區，分別有9幢及7幢大廈上榜。上榜私樓包括太古城銀栢閣、青衣灝景灣6座、馬鞍山海典灣3座、荃灣萬景峯2座及將軍澳君傲灣2座等。



另有9幢因污水樣本陽性上榜，包括3幢南區大廈及6幢北區大廈，當中香港仔漁暉苑及粉嶺碧湖花園各有3幢大廈上榜。



▼8月17日強制檢測公告▼



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北角寶馬台、康澤花園、和富中心各一幢上榜

56幢有確診者居住的強檢大廈中，沙田區共有10幢上榜，數量為18區之冠，包括沙田駿洋邨駿山樓、濱景花園4座、水泉澳邨喜泉樓及馬鞍山錦英苑錦耀閣和錦雅閣、大圍顯徑邨顯慶樓等。

其次為港島東區，共9幢上榜，包括北角寶馬台 2 座、北角康澤花園 D 座、北角和富中心 17 座、柴灣翠灣邨翠康樓、筲箕灣愛蝶灣8座等。至於觀塘區亦有7幢大廈，全部均為公屋或居屋，例如秀茂坪秀茂坪邨秀富樓、油塘油麗邨豐麗樓等。

▼8月17日部份強檢大廈▼



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將軍澳3大廈上榜 涉君傲灣、尚德邨、厚德邨

除東區外，港島南區亦有3幢大廈因有確診者居住上榜，包括薄扶林華富二邨華興樓、鴨脷洲海怡半島御翠居及黃竹坑南濤閣2座。西貢區亦有3幢將軍澳大廈上榜，涉尚德邨尚明樓、君傲灣2座及厚德邨德安樓等。

今日上榜私樓包括太古城銀栢閣、青衣灝景灣6座及馬鞍山海典灣3座、荃灣豪宅萬景峯2座、粉嶺粉嶺中心E座等亦榜上有名。

香港仔漁暉苑及粉嶺碧湖花園各有3幢污水呈陽性

另有9幢大廈涉污水樣本陽性上榜，當中3幢為香港仔漁暉苑大廈，包括美暉閣、安暉閣及景暉閣，另外6幢是粉嶺大廈，碧湖花園1至3座全部上榜，其餘為華明邨康明樓、嘉盛苑嘉明閣及盛苑昌靖閣。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月17日）▼



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政府明日（18日）將於柴灣興民邨及薄扶林華富（二）邨重開流動採樣站，位於黃大仙竹園北邨的流動採樣站會延長服務日期至星期五（19日）。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼

