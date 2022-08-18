初選案29人認罪　案情指選舉旨在推翻政府　發表顛覆言論

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，今（18日）在獲主任裁判官羅德泉下令解除報道限制，並由首次提訊日當天生效。其中29名被告在早前提訊日中表示將認罪，已交付至高等法庭處理。當時庭上讀出的認罪被告案情指，戴耀廷、區諾軒、趙家賢組織、策劃初選，旨在推翻政府、迫使行政長官辭職、對特別行政區政治架構造成破壞。其他大部份被告則參與初選，並在論壇中發表了具顛覆性的政治主張。



案情指，戴耀廷於2019年12月首次提及「35+」的想法，先後發表《立會奪半 走向普選重要一步》、《反制警察政權就要立會奪半》和《齊上齊落 目標35＋》等文章，主張泛民主派人士在立法會取得多於35個席位後，不分清紅皂白地否決財政預算案，終迫使行政長官解散立法會及引咎辭職。

29名認罪的被告如下：

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戴耀廷發表《真攬炒十步 這是香港宿命》一文 推算暴力衝突引鎮壓

2020年3月26日，戴、區諾軒等人召開以「議會過半」為題的記者會，明確表示獲得立法會多數議席的目的是，取得足夠的籌碼以反制中共，兩人正在進行許多相關協調工作。區鼓勵市民登記為選民，以便在選舉中在功能組別中獲勝，以最大限度地提高在立法會中獲得多數席位的機會。至4月28日，戴發表《真攬炒十步 這是香港宿命》一文，推算最後一步將因暴力衝突將引起血腥鎮壓，將而引起國際對中共的制裁。而此計劃的意圖為透過擾亂立法會正常、系統運作，以顛覆國家政權、癱瘓政府運作，最終引致政府倒台。

同年6月9日，戴、區、趙家賢、鍾錦麟等人舉行《民主派 35+ 公民投票及眾籌行動》記者會，以向媒體介紹初選計劃、時間表及實施細節。戴、區、趙自認為初選的組織者及協調者，過去他們曾召開多次會議。戴、趙計劃通過眾籌方式推行初選，目標籌集到350萬港元。梁晃維、張可森、鄒家成同日起草《墨落無悔 堅定抗爭 抗爭派立場聲明書》，呼籲各位香港人，拒絕支持抗爭意志飄忽不定的參選人，之後多名被告簽署。

指有被告發表具顛覆性的政治主張

此外，於6月25日至7月4日，有多個選舉論壇，區為主要協調者之一。在國安法生效後，除了戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、尹兆堅、余慧明外，其他被告均有參與論壇，並發表了具顛覆性的政治主張，包括：散佈對中共及政府的無理恐懼；鼓吹攬炒；主張香港獨立，誹謗一國兩制；提倡國際戰線、街頭戰線、議會戰線。

初選於7月11至12日投票，最終投票結果為，74個候選人中共有31人勝出，其中27個為案中被告。7月15日，袁嘉蔚等多名被告發表《抗爭派立法會參選人立場聲明》。而袁嘉蔚、黃之鋒、何桂藍、劉穎匡、楊岳橋、岑敖暉等9人於7月30日遭選擇主任通知立法會參選資格遭取消。2020年7月31日，政府宣佈因新冠肺炎推遲選舉。

29名認罪的被告分別為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽。