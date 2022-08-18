杏花邨、湖景邨等逾40屋苑及大廈污水呈陽性　政府派23萬套快測包

本港新冠疫情回升，今日(18日)新確診個案突破6000宗水平。港府今日（18日）表示，東區、南區、屯門區及灣仔區有部份地區污水檢測結果呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能存在隱性患者，故會派發23.5萬個快速抗原測試包，供相關居民及工作人員自行檢測。

新增受影響的屋苑包括東區的杏花邨、南豐新邨，南區的薄扶林花園及舂坎角華翠海灣別墅等。



▼8月18日 部份污水陽性大廈▼



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港府發言人指，因應污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向涉事地點的居民、清潔工、物業管理員，派發合共約23.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。新增受影響地點如下：

．東區︰新都城大廈、東發大廈、百福大廈、鴻福大樓、美輪大廈、幸福大樓、錦明園、杏花邨、南豐新邨、新威園、惠安苑、得利大廈、峰景大廈、富麗園及萬德閣



．南區︰華富閣、富臨軒、薄扶林花園、薄扶林村、龍德苑、龍欣苑、Ocean Bay、海天徑（9、11及19-25號）、珊瑚小築、舂磡角道40號及華翠海灘別墅



．屯門區︰湖景邨、寶怡花園、新圍苑、兆畦苑、兆邦苑及兆隆苑



．灣仔區︰李節花園、麗都大廈、文熙大廈、永昌大廈、莊士頓大樓、東曦大廈、嘉佑大廈及清風街和水星街附近一帶住宅（見圖一）

圖一：灣仔李節花園、麗都大廈、文熙大廈、永昌大廈、莊士頓大樓、東曦大廈、嘉佑大廈及清風街和水星街附近一帶住宅污水呈陽性，當局向居民派發快速測試包。(政府新聞處附件截圖)

港府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。