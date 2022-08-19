疫情．最新｜青和居護老院大爆發　17院友員工染疫　全院撤離檢疫

單日確診再創近日新高，本港今日（19日）增6445宗確診，包括185宗輸入，現時累計1,898名確診患者留醫，包括258宗新入院個案，累積人36危殆，25人嚴重，另增8人死亡。院舍出現確診個案數目亦大增至13間，多3間學校有班級出現個案要停課一周。



青衣青和居護老院出現大型爆發，共12名院友及5員工確診，總共有112院友，63員工，至今早5員工及12院友感染，第一宗個案是護理員8月17日快測陽性及發病，昨日新增1護理員快測陽性，8名院友昨確診，今早再多4院友陽性，及增3員工確診，需要全院撤離。



昨日疫情總覽：



▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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【17:09】本港新冠疫情持續，政府今日（19日）公布，有四區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，包括九龍城海逸豪園、北區碧湖花園、西貢區福民路和親民街一帶及油尖旺區帝柏海灣等。政府會向區內居民、清潔工和物業管理員派發合共約21萬個快速抗原測試包。

▼8月19日 部份污水陽性大廈▼



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【17:07】翠屏（南）邨翠榮樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（20日）約上午十一時三十分完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:06】新增69宗學校呈報個案，建議以下三間學校停課一周：

1)新界婦孺福利會上水幼兒學校(粉嶺)： NC班有20學生，有3宗個案

2)大埔明雅國際幼兒學校：PGIB下午班有27學生，有3宗個案

3)九龍城學之園幼稚園(昇御海逸)：有2班出現確診，包括PNA GROUP A班有15人，有2人確診；PNB GROUP A班有14人，有2宗確診

【17:04】青衣青和居護老院出現大型爆發，共12名院友及5員工確診，總共有112院友，63員工，至今早5員工及12院友感染，第一宗個案是護理員8月17日快測陽性及發病，昨日新增1護理員快測陽性，8名院友昨確診，需要全院撤離，其他約100院友為密切接觸者，今早再多4院友陽性，及增3員工確診，包括1清潔工、1護照員及1陪診員，12名院友中，10人無病徵，8人已打兩針或以上。

【16:57】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，單日確診再創近日新高，本港今日（19日）增6445宗確診，包括185宗輸入，現時累計1,898名確診患者留醫，包括258宗新入院個案，累積人36危殆，25人嚴重，另增8人死亡。院舍出現確診個案數目亦大增至13間。懷疑BA.5個案佔整體上升至29.3% ，懷疑BA.2.12.1則佔8.6% 。

【16:51】劉家獻表示，現時是第2階病床調動計劃，現要進入第3階段，下星期重開亞博館200張病床，已制定實名制調動病床人手方案，可在短時間內聯絡各聯網調動人手及病。進入第三階段有更多非緊急服務受影響，最受影響為非緊急入院手術、住院治療等。

【16:45】增8名患者死亡，其中四人無打針，有兩名死亡分別打三針及兩針，確診後均無接受相關新冠藥物治療，亦患上癌症，最終因健康持續轉壞，到急症室求診入院後死亡。另有一名77歲男性，已打2針，本身有不同長期病，包括有高血壓、中風、心律不正，心臟病、輕微肺氣阻，前列線癌，7月31號到急症室求診，表示7月29日快測陽性，當時無看生，但有痰、咳；7月31日在急症室做檢測，CT值26，入院後情況轉差，曾轉去大埔醫院做康復，但後來持續轉差，昨日死亡。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，本港今日（19日）累計1,898名確診患者留醫，包括258宗新入院個案，累積人36危殆，25人嚴重，另增8人死亡。

【08:21】小西灣藍灣半島3座今早（19日）解封，其間824人接受檢測，當中發現六宗陽性檢測個案。

▼8月17日 特首李家超視察醫管局兩間醫院▼



▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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【07:00】自2020年爆發新冠疫情，政府宣布封關後，展覽業步入寒冬，今年初的第五波疫情更成為致命的打擊。不過旗下業務包括DCFever的力天多媒體有限公司，卻在僅三個半月的時間，「疫市」籌備舉辦本港久違的攝影展覽「香港相機及影像博覽2022」，今日（19日，星期五）開鑼，一連四日舉行，料是20年來首個攝影器材展。

主辦商表示，自疫情爆發後業內難再互相聯繫，適逢成立20周年，因此在可能虧損過百萬元的情況下，仍然希望達成心願，最終在經歷爭奪檔期、邀請展商的困難後，終可成功舉行，「既然洗濕咗個頭，就唔好再諗賺蝕嘅問題。」他們目標在未來，冀望明年可爭取會展檔期，與其他攝影協會合辦，甚至將展覽恆常化。

力天多媒體有限公司董事黎景宜（左）、周宇杰（右）介紹「香港相機及影像博覽2022」。（盧翊銘攝）

▼8月18日 香港國際旅遊展開幕▼



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▼8月16日 「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼



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▼8月10日起強制檢測公告▼



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▼8月17日 重返政務司副司長卓永興8月14日巡視後巷▼



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▼8月17日 冠南華婚紗決定押後拆除「冠南華」霓虹燈招牌▼

