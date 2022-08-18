疫情｜多5宗死亡個案　累計34名危殆病人　50歲男子未曾打針離世

本港新冠肺炎疫情升勢持續，今日（18日）破六千，增加6,054宗確診個案，再增五人離世，當中四人未打齊疫苗，包括一名50歲未曾打針的癌症病人；另有34名危殆病人，及新增265名留院病人。

今早安老事務委員會委員李輝表示，早前有一名長者病毒量低，返回院舍後卻出現症狀，之後同院舍有逾20名長者被列為密切接觸者，更有三名長者確診。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，該名院友已符合出院條件，並無造成院舍二次感染。關又指，如病毒量未夠低，長者並不會送返院舍，會先到暫托中心。



▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



+ 1

關慧敏在疫情記者會表示，今日新增五宗死亡個案，包括四男一女，年齡介乎50至92歲，只有一人完成接種三針疫苗。其中一名50歲男子，本身與家人同住，過往曾患鼻咽癌、舌癌，已經痊癒，但由於有吞嚥問題，需要使用喉管餵食。另外，其肺部本身有慢性纖維化，腎功能並不理想。關表示，男子於8月11日發燒、氣促，到達急症室時血氧量低、心跳速度快，快速檢測呈陽性，病毒量高，治療期間由於出現併發心臟病，以及急性腎衰竭，於昨日最終離世。

另一名死者為82歲老翁，接種了兩針疫苗，本身與家人同住，曾經中風，患有認知障礙，8月7日由於氣喘送入急症室，其快速檢測結果為陽性，病毒量高，本身出現病徵數天。之後老翁出現併發症，心臟、肺部問題加劇，即使利用點滴抗病毒藥，情況都沒有好轉，最終昨日離世。

第三宗個案為90歲老翁，已打兩針疫苗，患有慢性腎病，一直接受舒緩治療；另有不同長期病患，包括血壓高、心臟病、心律不正。他於7月21日由於胃口轉差而入院，測試發現為陽性，之後有服用抗病毒口服藥，惟情況未有好轉，一直需要使用高份量的氧氣，最終昨日離世。

打齊三針長者7月曾確診 死亡與疫情沒直接關係

第四宗個案為一名82歲老翁，已打三針疫苗，即已完成接種。老翁本身患慢性阻塞性肺病，曾中風及患有胃癌。他於７月底由於陽性入院，情況一直有好轉，服用抗病毒藥後，抗原測試轉為陰性，可以出院回家。然而，老翁於8月14日再有胃出血，須重返急症，核酸測試為陰性，情況繼續惡化，最終離世。關慧敏表示，相信個案與新冠肺炎沒有直接關係。

▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼



+ 2

第五宗個案為92歲老婦，已打兩針疫苗，本身患有血壓高、心律不正，而且其家人亦確診。老婦入院時有咳嗽、痰，在服用口服藥後，病毒量下跌，病徵消散，甚至出院，惟一星期後進食時，突然失去知覺，送到急症室時已沒有生命表徵，個案已經轉介死因庭。關慧敏相信個案與新冠肺炎沒有直接關係。

另外，安老事務委員會委員李輝今早在電台節目表示，早前有一名長者出院時未持有48小時核酸陰性結果，但因為其病毒量低，Ct值為38，而且已接種疫苗，故被送返院舍。李續指，該長者返回院舍後出現症狀，逾20個長者被列為密切接觸者，被轉移至亞博館檢疫，當中有三名長者確診。

安老事務委員會委員李輝表示，院方將部份已打兩至三針，且病毒量低的長者送返院舍。（資料圖片/梁鵬威攝）

醫管局否認出院長者返院舍播疫

關慧敏回應事件表示，該名病人於3月曾確診，之後已經康復；7月底再因發燒、氣促入院，但三度檢測後仍是陰性，證明不具傳染性，評估後認為情況穩定，安排返回老人院。關續指，婦人8月3日出院時Ｃt值大於30，差不多達38.4，之後兩日的核酸檢測亦是陰性。

她指，該名長者回到院舍後，其餘22位院友檢測陰性，認為涉事長者不具傳染性，符合出院條件，並無造成院舍二次感染。她又指，入院的三名長者，本身患有長期病，故須要入院治療。

47名出院長者返院舍前曾到暫託中心

關又強調，當Ct值大於30，又沒有傳染性時，才會送返院舍，以保障院舍，免卻互相感染。假如Ct值少於30，就不會送返院舍，醫護會視乎臨床情況，考慮安排轉到暫托中心，直到確定不具傳染性才返回院舍。她又稱，6月下旬至今，有47名出院病人回到院舍前，先到暫托中心。