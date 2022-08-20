粉嶺高球場｜環諮會暫緩決定遭斥形同拉布　社協憂公屋輪候穿7年

粉嶺高爾夫球場的公營房屋發展計劃，昨日（19日）再於環諮會闖關，連環審議逾20小時後，環諮會最終「暫緩決定」，作為項目倡議人的土木工程拓展署須再做生境研究，最快要到8個月後，即明年4月才可提交報告續審。

一直關注土地議題的本土研究社批評，今次環諮會暫緩決定形同「拉布」，有如獲特殊待遇，過往在其他涉及生態敏感地段的公營房屋發展項目，從未遇過如此大阻力。本研社指，土拓署要補交的資料和重做的生態調查太多，即使建屋計劃最終能通過，落成期亦有機會延後一年至2030年才入伙。

社區組織協會亦認為，今次項目本已是社會共識，政府已按法例要求提交環評，認為已平衡各方利益，質疑環諮會形同採「拖字訣」，凌駕公眾諮詢的共識和利益，有違程序公義。社協又批評，「草根瑟縮劏房，權貴有遼闊球場打波的做法亦不公道」，憂慮今次涉及1.2萬伙的公營房屋發展一旦被拉倒，公屋輪候時間或會升穿7年的歷史高位。



▼粉嶺高爾夫球場▼



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8個月後交補充資料 本研社憂落成期或延後一年

本土研究社成員陳劍青表示，今次環諮會委員暫緩決定形同「拉布」的做法，令環評報告觸礁「係非常之罕見」，直言是「有特殊待遇」的做法。他指，以往公營房屋發展項目，即使在郊野公園邊陲或綠化地帶，亦未曾遇過同樣力度的阻力，以往要進一步提交資料的例子，大部份項目都是都先獲得有條件通過。他憂慮土拓署要補交的資料和重做的生態調查太多，即使建屋計劃最終能通過，落成期亦有機會延後一年至2030年才入伙。

陳劍青續指，高球場今次透過遊說，或以其他方式間接或直接令環諮會暫不通過環評報告，是有意影響到明年9月整個高球場的續約安排。但他認為，即使環評報告在續約限期前不獲通過，抑或整份報告被拉倒，仍希望政府「無論如何最終（環評報告）係咪通過，都唔應該向高球會續租。」他認為，一旦香港高球會得悉粉嶺高球場用地續租無望，便會放軟手腳，減低「政府遊說」的力度，現時的困局便有望扭轉。

本土研究社成員陳劍青。（資料圖片／李澤彤攝）

如果你講到嗰個地方咁有生態價值，咁就應該收返嚟做生態公園，冇理由繼續去做唔環保嘅設施。 本土研究社成員陳劍青

高球場北部尚有數十公頃用地具發展潛力 倡政府同時作建屋評估

陳劍青稱，收回粉嶺高球場用地是2018「土地大辯論」下，歷經5個月公眾諮詢得出的決定，若今次環評被拉倒，變相是凌駕公眾利益和諮詢結果。陳劍青續指，土地供應專責小組的報告不只提到要收回今次發展計劃的32公頃土地，而是整個高球場170公頃用地。本土研究社的研究顯示，除現時即將收回的32公頃外，高球場其餘用地的北部亦有數十公頃用地具發展潛力，認為政府應同時進行有關評估，「做定兩手準備。」

▼9.5公頃粉嶺高球場用地 擬建1.2萬伙公屋▼



政府面對𠵱家咁嘅情況，佢都有個責任要再檢視粉嶺高爾夫球場額外嘅部份有冇潛力去進行（發展）、彌補返𠵱家暫緩咗或者推遲咗嘅公營房屋項目。 本土研究社成員陳劍青

社協施麗珊︰建屋計劃倘拉倒 一萬多個劏房戶要繼續瑟縮蝸居

社區組織協會幹事施麗珊亦質疑，環諮會拖字訣「離曬譜」，認為基層、劏房戶居住情況水深火熱，目前僅劃出高球場部份用地建屋，政府又已按法例進行環境評估，報告已平衡各方利益和情況，對高球場影響不大，更遑論是打擊高球運動之說。他直斥，現時環諮會做法有如「拉布」，是違反程序公義以及社會各界多年來的共識。

她續指，若今次建屋計劃被拉倒，一萬多個劏房戶要繼續瑟縮於數十呎蝸居，公屋輪候時間或有機會再升穿歷史高位，甚至可長達7年水平。她慨嘆不少家庭已輪候公屋十多年，仍然上樓無望，惟權貴卻可在遼闊的高球場打波，批評政府既提倡港人北上大灣區發展，為何不倡議北上打波，造成極大不公。

環境諮詢委員會審議粉嶺高球場的環境評估報告。（資料圖片／梁鵬威攝）

施麗珊形容，今次涉及的用地可興建1.2萬伙公營房屋，對整個房屋政策十分重要，「因為萬幾伙，佢都好難搵地方，同埋你要搵一啲即刻起到樓嘅地方係好難㗎，𠵱家北部都會區啲地都未決定到，同埋都要搞好耐。」她憂慮若政府讓步致今次計劃被拉倒，將成極壞先例，日後政府其他收地發展計劃將會「有樣學樣」，拖慢整個公營房屋發展大計。

公屋聯會︰料環評延至明年4月續審 對進度影響不大

公屋聯會總幹事招國偉則相對樂觀，認為涉事的高球場用地，明年9月才會收回，事前政府亦無法動工，故環評報告延後至明年4月才續審，對整個項目影響亦不大。他認為現時的關鍵是明年續審時，會不會再有意見要求補交資料，進一步再拖慢整個流程，而一旦環評未能通過，政府亦有最終「拍板權」。

環諮會主席黃遠輝昨日會後表示，政府可於補充資料提交前，同步推進其他工作，日後便可追回失去的8個月。招國偉亦認為，政府在此期間可以就地區布局、設計等作研究，亦可為土地平整、建築工程先行招標。