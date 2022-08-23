港航專訪｜推重組強調不會停運　總監莊偉祺︰年底冀恢復三成運力

航空業在疫情下經歷三年多的「寒冬期」，香港航空疫情前曾屢傳財困、更一度遭空運牌照局介入。在社會逐漸走出復常之際，港航能否「重新出發」亦引起業內關注。港航企業事務及發展總監莊偉祺接受《香港01》專訪時表示，目前港航正進行重組，正朝樂觀及正面方向推進，被問及會否有停運危機：「呢個一定唔會，放心」。



目前港航只算是「有限度營運」。莊表示，港航目前每日營運約5對航班，運力只及疫情前的10%，但他表明，隨疫情發展，加上港府放寬抵港檢疫限制至「3+4」等措施，港航計劃在10月左右復飛更多內地和日本航線，期望今年底航班總數可恢復至疫情前30%。莊續稱，港航正陸續召回放長期無薪假的員工訓練，準備復飛工作，期望當局可考慮進一步實施「0+7」的返港檢疫安排，助航空業復甦。



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港航正進行公司重組 莊：唔會停運

港航曾在2019年傳出財困，一度被空運牌照局要求作出改善及注入新資金等，否則有機會撤銷其牌照，最終避過「釘牌」命運。莊偉祺在專訪中承認，當時港航情況較差，各方面狀況較亂，但現時公司已正推行重組，形容正朝樂觀及正面方向前進。被問到港航會否再有停運危機，他強調「呢個一定唔會，放心」，又笑稱：「爭取每日解決幾個問題，speed up（提速）咗佢。」

疫情重創航空業，港航2021年曾宣布停運主要服務內地線的A320型號客機一年，且削減一半人手、即大約1,000多人，另有為數不少員工需放無薪假。莊指出，疫情下不少年資較淺的從業員或看淡航空業而轉行，「有經驗都頂唔順走咗」。各航空公司將陸續恢復一些航班營運，就連後勤部門亦較為缺人。

已重召部份無薪假員工返回崗位 仍有數百機組人員受影響

莊指，現時港航約有1,200名員工，已重召一批早前放無薪假的員工返回崗位訓練，放無薪假的後勤人員亦悉數復工，但仍有數百名機組人員受影響。他說，政府新一輪保就業計劃已完結，雖然受航班大減收入有限，但仍預計以現時規模下，港航有能力可維持支出。

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計劃年底復飛更多內地和日本航線 冀運力增至疫情前30%

疫情導致各地實施旅遊限制，旅客出遊意欲大減。莊偉祺表示，現時港航每日營運約5對航班，運力約為疫情前10%，港航亦調整營運政策，推出「客改貨」，將客機暫改為貨機營運。隨疫情漸趨穩定及各地進一步放寬入境限制後，港航已陸續復辦多條客運航線，包括內地上海、成都、杭州及南京、以及亞洲地區包括大阪、首爾、河內、曼谷和馬尼拉航線，一共9個航點。

莊偉祺稱，日本放寬入境限制後，港航亦已恢復大阪客運航線，每周飛三班機，逢周二、周四及周六起行。港航正計劃約10月左右，復飛更多內地和日本航線，包括重慶、三亞、東京、札幌及沖繩等客運服務。

港航機隊疫情前擁有32架飛機，他預計今年年底，整體機隊營運規模將恢復至7架A320和3架A330客機，希望恢復至疫情前三成航班量。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

