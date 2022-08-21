MIRROR演唱會｜頸椎創傷靠康復　九成患者可返回社區生活

MIRROR紅館演唱會早前發生嚴重意外，有舞蹈員被大型屏幕擊中，導致頸椎骨折及脊髓神經受損。脊髓損傷可引致永久性傷害，其中最嚴重的高位頸椎脊髓損傷甚至會影響傷者的呼吸能力，可能需要進行氣管造口手術及使用呼吸機。若家居環境許可及有照顧者能夠提供足夠支援，大部分傷者可以在家中設置合適的輔助設備，重回社區生活。

撰文：醫善同行醫學顧問、香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系骨科康復組臨床副教授林楚賢醫生



嚴重的「頸椎脊髓神經損傷」常見於運動創傷、交通意外及工業意外，醫學界暫時未有有效方法治療脊髓神經損傷。往往在受傷一刻，某程度上已經決定了日後永久功能缺損的嚴重性。骨科醫生會盡快進行脊椎固定手術及鬆解受壓迫的神經組織，以避免脊髓神經的二次損傷，並使患者能夠及早進行康復治療。

高位頸椎脊髓損傷是指頸椎神經第四節（C4）或以上的受傷。傷者頸部以下肌肉都不能活動，皮膚感覺亦會喪失。大部分用於正常呼吸的肌肉出現麻痺，只能依靠橫膈膜呼吸，令血含氧量降低亦未能把分泌物有效吐出，可以引致呼吸困難甚至衰竭及肺部感染。醫生因此需要為傷者進行氣管造口手術及使用呼吸機協助呼吸。康復團隊中的物理治療師會為傷者訓練加強呼吸的力量，和利用不同的技巧把分泌物咳出來，亦會教導照顧者如何進行抽痰。若傷者呼吸力度恢復進展良好，醫生便有機會為傷者移除氣管造口。

除影響呼吸功能外，高位頸椎脊髓損傷亦會影響心臟及血管功能。由於血壓及血管收縮控制的能力下降，傷者坐起時容易令血液流向腳部，導致體位性低血壓，出現頭暈甚至短暫失去知覺的現象。傷者可以配戴壓力襪和彈性腰封緩和血壓下跌，必要時醫生亦會處方藥物來提升血壓。

林楚賢醫生表示逾九成高位頸椎脊髓損傷患者都可以回到社區生活。

其他的併發症包括壓瘡、大小便控制困難、肌肉痙攣、神經痛、深層靜脈栓塞及皮膚無法排汗散熱而在炎熱天氣下導致中暑等。因此康復團隊會為傷者進行全面檢查及評估，配合適當的治療及復康運動以改善狀況。

多過90%的高位頸椎脊髓損傷患者都可以回到社區生活。康復團隊中的職業治療師會為傷者選擇適合的輪椅，亦會指導家居改裝及使用輔助設備。患者基本上需要他人協助日常生活，因此家人及照顧者的支援極其重要。康復團隊會提供必要及適當的訓練，令家人及照顧者增加信心。

現時政府亦有在馬鞍山恆安邨提供專門的中途住宿設施，令他們更容易適應回家的生活。本港亦有病人互助組織（如路向四肢傷殘人士協會），專為脊髓損傷的同路人提供服務。香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系亦製作了一系列粵語教育視頻，為患者及家人提供相關知識。 若傷者沒有其他併發症，最快可4至6個月重返社區生活。至於實際何時出院，會因個別情況而異。

雖然針對受傷脊髓神經復元的治療未見突破性發展，但現今有不少科技可幫助病人改善日常生活及協助康復，例如智能家居設備，康復機械人、功能性電刺激方法等。如果高位頸椎脊髓損傷波及橫膈膜神經線影響呼吸，可考慮為傷者植入橫膈膜功能性電刺激儀器，透過電極驅動橫膈膜收縮，減少傷者長期使用呼吸機的需要，大大提升生活質素。

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