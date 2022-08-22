粉嶺高球場｜環諮會暫緩決定　關注團體指罕見　憂住屋愈來愈逼

粉嶺高爾夫球場的公營房屋發展計劃，環境諮詢委員會經過兩次會議，最終「暫緩決定」，要求土木工程拓展署提交進一步資料，料最快七個月後、即明年4月才可審議。本土研究社成員陳劍青今日（22日）在電台節目指，環諮會的決定罕見，但現時局面屬「政府自己攞嚟」，上述涉及發展的用地的租約2019年已到期，當時政府選擇續約至2023年8月，不論環評報告最後通過與否，租約都要另外處理，不應無限期續租。



新界北立法會議員劉國勳在同一節目指，公營房屋發展計劃至少會因而延遲最少一年，料對整體供應不會有太大影響，但該址交通配套一直備受關注，促政府趁這段期間檢視交通方案。



▼粉嶺高爾夫球場▼



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公屋發展計劃至少延一年 料對整體供應無大影響

新界北立法會議員劉國勳表示，相關決定或因報告不足，環諮會要求當局補交的資料，包括雀鳥調查，並非文字上加減，而要時間觀察觀察候鳥，認為相關決定可理解。不過，他提到雀鳥調查即使9月開展，也要做到明年3月，料明年4月才可提交，公營房屋發展計劃至少會因而延遲至少一年。

但他認為，粉嶺高爾夫球場的公營房屋發展計劃延遲，對整體供應不會有太大影響，並解釋10年建33萬個公屋的過程是頭輕尾重，發展局也將有能力壓縮發展過程的建議提交立法會，相信房屋供應在後5年可以追上來。

▼9.5公頃粉嶺高球場用地 擬建1.2萬伙公屋▼



可通過調整地積比增加供應 促當局檢視高球場附近交通

另外，他建議可透過調整新發展區的地積比增加公屋供應，如古洞北、粉嶺北的項目可藉以增加逾1萬個房屋供應，估計新田及洪水橋下邨的項目也有空間調整，增加2至3萬供應。

他續指，這類報告市民未必懂得看，但即使不看環評報告，粉嶺高爾夫球場周圍都是交通樽頸，相關公營房屋發展計劃討論已近10年，但政府一直無提出相關方案，促政府若要繼續計劃，應趁補交資料、檢視期間，同時檢視該處的交通方案。

劉國勳。（資料圖片）

現時處境「政府自己攞嚟」 促當局未來不應無限期續租

本土研究社成員陳劍青則指環諮會的決定罕見，續指現時的處境屬「政府自己攞嚟」，因粉嶺高爾夫球場涉及發展的用地2019年租約已到期，但政府選擇續約至明年8月，認為若然當時無續約，不論該處是發展成生態公園或房屋，高球場都不會如現時般介入，爭議聲音也不會如現時般大，令當局部份土地政策觸礁。

他續指，環諮會要求當局補交資料，屆時上述合約將到期，認為理想做法是不論報告最後通過與否，租約都要另外處理，不應無限期續租。至於對房屋供應的影響，陳劍青認為有發展壓力，現時這些壓力被擠往同樣有生態價值的綠化帶，甚或有人重提發展郊野公園用地，壓力同時也擠壓至現有新發展區，令區內房屋密度再度增加，影響密度公平，「未上樓，未來住屋就愈來愈迫。」