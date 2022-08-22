粉嶺高球場｜環諮會議差微票數未通過　黃遠輝強調想保育做得更好

粉嶺高爾夫球場的公營房屋發展計劃，環境諮詢委員會經過兩次會議，最終「暫緩決定」。環諮會主席黃遠輝今日（22日）在電台節目表示，委員在投票決定時，有條件通過的票數差輕微才過半，大部份委員終傾向延後決定。他強調，在環諮會一直希望平衡發展及生態保育，並在生態保育上做得更好，要求當局重新公屋布局，證明能保護建公屋區域的樹木。



▼粉嶺高爾夫球場▼



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環諮會主席黃遠輝在電台節目解釋，環諮會表決涉三個選項：有條件通過、否決、及延後決定要求補交資料，委員會逐一就選項表決，需過半數方會採納，而在有條件通過的投票上，票數「有輕微相差」、未能過半數，最後大部份委員傾向延後決定。

要求重新做公屋布局 並進行雀鳥調查

他強調，環諮會一直希望平衡發展及生態保育，並在生態保育上做得更好，會上聚集各類專家，仔細研究環評報告。會議上委員並無考慮公屋單位數目，但有考慮公屋布局，興建公屋的1區，雖然生態價值較低，但仍有值得保留的地方，包括0.39公頃原生樹，以及11棵具特殊價值的樹，所以要求當局重新做公屋布局，證明能保護好這些樹木，並減少原擬砍伐的941棵樹木。另外也包括雀鳥調查，要求當局以雀鳥高峰期數據，引證原來數據。

環境諮詢委員會主席黃遠輝。（孔繁栩攝）

北部都會區整全規劃難填補短中期房屋供應

坊間就填補公屋供應有不同建議，包括有議員提出利用北部都會區的整全規劃，如透過提高地積比，填補公屋供應，身為土地供應專責小組前主席的黃遠輝表明不同意這些講法。

他提到土地供應專責小組提交的報告涵蓋8個選項增加土地供應，當中3個屬短中期，另外5個需時較長。以短中期選項而言，實際上無其他土地可取代今次粉嶺高球場的公屋計劃；他承認北部都會區很大地方，但認為「用遠水點能夠解決救近火呢？」

▼9.5公頃粉嶺高球場用地 擬建1.2萬伙公屋▼

