基層月花千元抗疫　近七成受訪家庭對開支感壓力　勞聯籲港府津貼

新冠疫情持續，對基層經濟支出及情緒影響不容忽視。勞聯調查發現，70%受訪基層家庭每月抗疫相關支出約1000元，有68%受訪家庭表明，對防疫抗疫持續有額外支出感生活困難，20%更感到非常困難。

調查又發現，育有在學子女基層家庭的「抑鬱指數」、「壓力指數」均達中等水平；「焦慮指數」更達嚴重水平。勞聯副主席陳萬聯應呼籲，港府為全港84萬名學生，提供一筆過1,000元的抗疫防疫津貼；另建議將精神健康納人基層醫療服務之中，於地區康健中心增設精神情緒諮詢及輔導轉介。



勞聯副主席陳萬聯應。（蕭博禧攝）

疫情下情緒面臨「爆煲」

勞聯婦女事務委員會委與勞聯智康協會，於2022年5月24日至7月15日就 育有在學子女基層家庭的生活狀况，向659個入息低於家庭住戶入息中位數2.83萬元的基層會員家庭進行調查。

調查結果顯示，70%受訪基層家庭每月抗疫支出約1000元，68%受訪家庭對防疫抗疫，持續出現額外支出感到困難，20%受訪家庭更表明應付相關開支十分困難。受訪家庭之中，64%已領取子女全額或半額書簿津貼，37%受訪家庭已經領取在職家庭津貼，不過70%相關家庭對應付防疫開支感困難。

勞聯公佈基層家庭防疫開支調查結果。（蕭博禧攝）

政府統計處早前公布，2022年首季家庭住戶入息中位數為2.83萬元。勞聯的調查結果顯示，56%受訪家庭疫情前家庭收入2萬港元或以下，但自疫情爆發後，相關家庭比例升至73%。勞聯認為，數據反映不少育有在學子女的基層家庭，入息在疫情中下滑。

政府對基層家庭支援不足。(資料圖片/程詩詠攝)

入息1萬元或以下家庭「焦慮指數」達嚴重水平

勞聯在調查中亦採用「一般健康問卷 GHQ-12」評估受訪家庭情緒狀況。結果顯示，受訪家庭「抑鬱指數」及「壓力指數」均達中等水平；「焦慮指數」,更達嚴重水平。

若按受訪家庭收入作分析，入息1萬元或以下家庭的「抑鬱指數」，較月入2萬元或以下的受訪家庭惡劣，接近嚴重水平。相關低收入家庭的「焦慮指數」更達非常嚴重水平。

阿霞每月花費約一千元買口罩、消毒液、檢測捧等抗疫物資。（蕭博禧攝）

丈夫遇疫停工 防疫抗疫開支壓力卻不減

家庭主婦阿霞與丈夫、奶奶及兩個就讀小四及K2的小朋友，居於大坑東邨。丈夫任職地盤工，疫情前家庭月入1.8萬元。她表示，今年2月第五波疫情爆發時，同邨有人染疫，丈夫有一個多月不能上班，要借錢度日。

阿霞稱，當時小朋友年紀尚幼未接種疫苗，每次回家都很擔心感染他們。她除了每天到社區中心領取防疫物資，每月要額外花費約一千元買口罩、消毒液、檢測棒等。阿霞稱，丈夫未能上班，加上防疫開支增加，對其家庭經濟構成沉重壓力。

阿玲女兒在今年七月三十日感染新冠，後傳染其他家人，最後一家四口只剩兒子未感染。（蕭博禧攝）

家庭主婦阿玲的丈夫也是地盤工人，夫婦與就讀小四的女兒及中三的兒子住在何文田愛民邨的三房單位。丈夫如需要加班，月入可達二萬元。不過阿玲女兒上月30日染疫，及後傳染家人，全家只剩兒子未感染。

阿玲憶述，由於怕外出感染其他人，全家大部份時間留在房內隔離，期間看到家人逐個染疫，又臨近子女開學有書薄校服等開支，感非常焦慮，「好煩，一日到黑成日消毒消毒，洗到發憫憎」。丈夫因染疫，亦有20多日不能上班，直至上周二才回到崗位。

勞聯倡港府為全港學生派1,000元抗疫津貼

陳萬聯應表示，基層家庭在疫情中承受更大壓力，希望政府及公眾關注基層家庭抗疫防疫開支的壓力。他呼籲港府為84萬名學生，提供一筆過1,000元的額外抗疫防疫津貼。

他續說，疫情影響下，不少人面臨情緒「爆煲」，呼籲港府將精神健康納人基層醫療服務之中，於地區康健中心增設精神情緒諮詢及輔導轉介，以減少家庭悲劇發生。