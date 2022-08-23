長新冠｜兒童康復後或現認知障礙　醫生：有小童甩三分二頭髮

本港新冠肺炎疫情持續，而兒童確診個案亦出現上升。香港兒童醫院兒童及青少年科副顧問醫生郭美均今日（23日）表示，分析在本港11歲以下入院個案中，發現感染Omicron的死亡率比流感高出2.7倍；五歲以下兒童感染Omicron的死亡率更高出流感3.4倍。



在後遺症方面，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生、港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華指，瑪嘉烈醫院跟進302宗兒童確診後12周個案，近20%小童最少出現一個病徵，並舉例指有小童康復後脫髮，甚至達三分二頭髮脫落。他又引述國際醫學期刊發表的研究顯示，18歲以下人士染疫後半年內出現腦炎的風險較其他年齡層高，亦有機會出現記憶及認知障礙的情況。



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幼童感染Omicron腦併發症死亡率高流感3.4倍

教育局與香港兒科醫學會今日就幼童接種新冠疫苗的重要性舉辦網上講座，郭美均在會上指，現時11歲以下小童疫苗接種率不足80%，形容情況令人憂慮。她引述港大分析今年2月5日至28日11歲以下小童染疫個案，發現相比起流感，感染Omicron出現腦併發症的機會高出1.6倍，死亡率更高2.7倍。五歲以下兒童方面，感染Omicron出現腦併發症的機會比流感高2.5倍，死亡率更高3.4倍。

郭美均又表示，現今錄超過60宗個案兒童感染新冠肺炎出現兒童多系統發炎綜合症（MIS-C）個案，過半數病童更需要深切治療。她解釋，MIS-C多於新冠肺炎康復後約四周出現，病人會有右頸淋巴腫脹、持續發高燒及全身出紅疹等情況。

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最常見出現記憶力衰退、認知功能障礙、失眠

關日華在同一講座中表示，瑪嘉烈醫院跟進302宗小童確診後12周個案，當中59人最少有一個「長新冠」病徵，更有13人出現三個或以上病徵，而最常見的後遺症有記憶力衰退、認知功能障礙、失眠、疲倦和頭痛。他又指，亦有小朋友康復後出現濕疹、脫髮等情況，甚至有兒童達三分二頭髮脫落。

關又引述國際醫學期刊發表的研究分析逾128萬名新冠患者染疫後兩年的醫療數據，結果顯示18歲以下人士染疫後半年內出現腦炎的風險較其他年齡層高；另會有記憶及認知障礙的情況，而出現癲癎、精神病的風險亦略為增高。

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關日華形容近日本港新冠疫情來勢洶洶，而接種新冠疫苗可有效預防感染新冠病毒後的急性併發症及出現「長新冠」情況，呼籲家長應在冬季前帶年幼子女打齊三針新冠疫苗。關又強調，現時本港可供接種的疫苗亦十分安全，即使不確定是否曾感染新冠肺炎的人士亦可接種。